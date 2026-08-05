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صحتك

متى يُنصح بتناول الحمضيات لتحقيق أقصى استفادة من فيتامين «سي»؟

يُفضَّل تناول الحمضيات صباحاً إذ إن فيتامين «سي» يذوب في الماء ولا يحتاج إلى الدهون لامتصاصه (بيكسلز)
يُفضَّل تناول الحمضيات صباحاً إذ إن فيتامين «سي» يذوب في الماء ولا يحتاج إلى الدهون لامتصاصه (بيكسلز)
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متى يُنصح بتناول الحمضيات لتحقيق أقصى استفادة من فيتامين «سي»؟

يُفضَّل تناول الحمضيات صباحاً إذ إن فيتامين «سي» يذوب في الماء ولا يحتاج إلى الدهون لامتصاصه (بيكسلز)
يُفضَّل تناول الحمضيات صباحاً إذ إن فيتامين «سي» يذوب في الماء ولا يحتاج إلى الدهون لامتصاصه (بيكسلز)

تُعدّ الحمضيات، مثل البرتقال والغريب فروت والليمون واليوسفي، من أبرز مصادر فيتامين «سي» الذي يدعم الجهاز المناعي. ويرى خبراء أن توقيت تناولها قد يساعد في تحقيق فوائد إضافية، وإن لم يكن العامل الحاسم، وفق موقع «فيري ويل هيلث».

ويُفضَّل تناول الحمضيات صباحاً، إذ إن فيتامين «سي» يذوب في الماء ولا يحتاج إلى الدهون لامتصاصه، كما أن تناولها في بداية اليوم يقلل احتمال حدوث ارتجاع المريء مقارنة بتناولها قبل النوم، خاصة لدى الأشخاص المعرّضين لهذه المشكلة.

أما من يعانون الحموضة أو الارتجاع المعدي المريئي، فقد يكون تناول الحمضيات بعد الوجبات خياراً أفضل لتخفيف تهيّج المعدة، مع استمرار الجسم في امتصاص فيتامين «سي» بكفاءة.

لمن يعانون الحموضة أو الارتجاع المعدي المريئي قد يكون تناول الحمضيات بعد الوجبات خياراً أفضل لهم لتخفيف تهيّج المعدة (بكسلز)

تعزيز امتصاص الحديد ودعم المناعة

ويوصي الخبراء بتناول الحمضيات مع الأطعمة الغنية بالحديد النباتي، مثل البقوليات، والخضراوات الورقية، والمكسرات، لأن فيتامين «سي» يعزز امتصاص هذا النوع من الحديد، ما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، خصوصاً لدى النباتيين.

وتحتوي ثمرة البرتقال الواحدة على نحو 82.7 مليغراماً من فيتامين «سي» بينما يوفّر نصف ثمرة الغريب فروت 39.3 مليغراماً، واليوسفي 32 مليغراماً، والليمون الأخضر 19.5 مليغراماً.

ويشير الخبراء إلى أن تناول الحمضيات طازجة أفضل من المطهية، لأن الطهي والتعرّض الطويل للضوء قد يقللان من محتواها من فيتامين «سي».

ويؤكد الخبراء أن دعم المناعة لا يعتمد على الغذاء وحده، بل يشمل أيضاً الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وإدارة التوتر، وتجنّب التدخين.

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