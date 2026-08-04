عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:8 دقيقه
صحتك

دراسة: العادات الغذائية للأب قبل الحمل تؤثر على صحة المولود

لقد أظهرت الدراسة البرازيلية الجديدة أن العادات الغذائية للأب تنطوي أيضاً على أهمية بالغة لصحة المولود (بيكسلز)
لقد أظهرت الدراسة البرازيلية الجديدة أن العادات الغذائية للأب تنطوي أيضاً على أهمية بالغة لصحة المولود (بيكسلز)
TT
TT

دراسة: العادات الغذائية للأب قبل الحمل تؤثر على صحة المولود

لقد أظهرت الدراسة البرازيلية الجديدة أن العادات الغذائية للأب تنطوي أيضاً على أهمية بالغة لصحة المولود (بيكسلز)
لقد أظهرت الدراسة البرازيلية الجديدة أن العادات الغذائية للأب تنطوي أيضاً على أهمية بالغة لصحة المولود (بيكسلز)

كشفت دراسة علمية أجريت في البرازيل أن العادات الغذائية للآباء قبل حدوث الحمل تؤثر على صحة المولود، رغم أن معظم الأبحاث العلمية تركز في العادة على صحة الأم وعاداتها الغذائية في مرحلة ما قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول رئيسة فريق الدراسة دانيلا سارتولي من جامعة ساو باولو البرازيلية، إن «العادات الغذائية للأم قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة عادة ما تحظى بالاهتمام دون الالتفات بشكل كبير إلى طبيعة الوجبات الغذائية للأب».

وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية: «لقد أظهرت هذه الدراسة أن العادات الغذائية للأب تنطوي أيضاً على أهمية بالغة لصحة المولود».

وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية «Journal of Nutrition Research» المتخصصة في علوم التغذية، متابعة الحالة الصحية والعادات الغذائية لنحو 43 أسرة، وتبيّن للباحثين أن الآباء الذين يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة ينجبون أطفالاً بأوزان مرتفعة عن المتوسط مع تراكم الدهون في مناطق الفخذين والوسط للمولود عند الولادة.

ومن المعروف أن زيادة الوزن وارتفاع معدلات الدهون في الجسم في مرحلة الطفولة والصغر قد يترتب عليه مشكلات صحية مثل أمراض القلب والشرايين في مراحل لاحقة من العمر.

وتركزت الدراسة على أحد الجينات وهو «آي جي إف 2»، وهو ينتقل من الأب إلى الجنين ويلعب دوراً رئيسياً في عملية النمو. وتوصل الباحثون إلى أن العادات الغذائية للأب قد تؤدي إلى تغيير في سلوكيات هذا الجين، مما يؤثر على طريقة نمو الجنين.

وعلى العكس، تبيّن أن الأمهات اللاتي يفرّطن في تناول الأطعمة فائقة المعالجة أثناء مرحلة الحمل ينجبن أطفالاً بأوزان أقل وأقصر من ناحية الطول مع تراجع في قطر أدمغة هؤلاء المواليد.

ويرى الباحثون أن هذه الدراسة تؤكد أهمية الالتفات إلى العادات الغذائية للآباء، جنباً إلى جنب مع الأمهات، أثناء وضع ضوابط الصحة الإنجابية.

مواضيع
الصحة دراسة نصائح الحمل نظام غذائي البرازيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

لن يقتصر الأمر على خسارة الوزن... ما أبرز آثار التوقف عن الكربوهيدرات؟

صحتك الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات عادة ما تكون منخفضة أيضاً في الألياف ما قد يزيد من احتمالية الإصابة بالإمساك (بيكسلز)

لن يقتصر الأمر على خسارة الوزن... ما أبرز آثار التوقف عن الكربوهيدرات؟

تُعد الكربوهيدرات أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الجسم باعتبارها مصدراً رئيسياً للطاقة، إذ يحولها إلى الجلوكوز (سكر الدم).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك رغم شيوع استخدام مكملات المغنسيوم لتخفيف القلق فإن الأدلة العلمية الحالية لا تؤكد بشكل قاطع فاعليتها (بيكسلز)
صحتك

هل المغنسيوم يخفّف القلق؟

تشير الأدلة إلى أن مكملات المغنسيوم لم تثبت فاعليتها في تخفيف القلق، رغم أنها آمنة غالباً وقد تساعد على النوم، مع ضرورة استشارة طبيب عند استمرار الأعراض.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
صحتك صودا الخبز تساعد على إزالة الجراثيم وبقايا المبيدات الحشرية والأوساخ من سطح الفواكه والخضراوات (بيكسلز)
صحتك

كيف تنظف الفواكه والخضراوات بطريقة صحيحة؟ 3 طرق سهلة وفعّالة

تُعدّ عملية تنظيف الفواكه والخضراوات خطوة أساسية للحفاظ على سلامة الغذاء وتقليل التعرّض للجراثيم وبقايا المبيدات الحشرية والأوساخ التي قد تعلق على سطحها 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك البطيخ يُعد مصدراً غنياً بفيتاميني «أ» و«سي» كما أنه خالٍ من الدهون والملح (بيكسلز)
صحتك

ما أفضل الفواكه للحفاظ على صحة البروستاتا بعد سن الأربعين؟

تزداد أهمية الاهتمام بصحة البروستاتا مع التقدم في العمر، لا سيما بعد سن الأربعين؛ إذ ترتفع احتمالات الإصابة ببعض مشكلاتها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
صحتك تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخل قبل الوجبات قد يساعد بشكل طفيف في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الأكل (بيكسباي)
صحتك

ما تأثير تناول الخل قبل الطعام على مستويات السكر في الدم؟

تشير دراسات إلى أن تناول الخل قبل الوجبات قد يخفف ارتفاع السكر بعد الأكل عبر إبطاء هضم الكربوهيدرات، لكنه ليس بديلاً عن العلاج أو النظام الغذائي الصحي.

«الشرق الأوسط» (لندن)