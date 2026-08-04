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صحتك

ما تأثير تناول الخل قبل الطعام على مستويات السكر في الدم؟

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخل قبل الوجبات قد يساعد بشكل طفيف في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الأكل (بيكسباي)
تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخل قبل الوجبات قد يساعد بشكل طفيف في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الأكل (بيكسباي)
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ما تأثير تناول الخل قبل الطعام على مستويات السكر في الدم؟

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخل قبل الوجبات قد يساعد بشكل طفيف في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الأكل (بيكسباي)
تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخل قبل الوجبات قد يساعد بشكل طفيف في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الأكل (بيكسباي)

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخل قبل الوجبات قد يساعد بشكل طفيف في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الأكل، خاصة عند تناوله مع وجبات غنية بالكربوهيدرات، وذلك بسبب تأثير حمض الأسيتيك على إبطاء هضم الكربوهيدرات. ومع ذلك، لا يُعد الخل بديلاً عن الأدوية أو النظام الغذائي الصحي، ويُفضل استخدامه باعتدال، وفق موقع «ليفيلز» الصحي.

وأظهرت أبحاث صغيرة شملت أعداداً محدودة من المشاركين أن تناول الخل قبل الوجبات قد يخفف من الارتفاع السريع في سكر الدم بعد تناول أطعمة غنية بالنشويات، مثل الخبز الأبيض. ورغم أن النتائج تبدو مشجعة، فإن الباحثين يشيرون إلى أن معظم الدراسات أجريت على عينات صغيرة، كما ركزت على وجبات لا تمثل بالضرورة النظام الغذائي اليومي الصحي، ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات واسعة النطاق لتأكيد هذه النتائج.

كيف يؤثر الخل في مستويات السكر؟

يرجّح الباحثون أن يعود هذا التأثير إلى حمض الأسيتيك، وهو المكوّن الرئيسي في الخل، الذي قد يبطئ انتقال الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، ما يؤدي إلى إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص الغلوكوز، وبالتالي الحد من الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر بعد الوجبة.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن الخل قد يحسّن قدرة الخلايا على امتصاص الغلوكوز من الدم، ما يقلل كميته في مجرى الدم، إضافة إلى احتمال تأثيره في بعض الإنزيمات المسؤولة عن تكسير الكربوهيدرات داخل الأمعاء.

أفضل طرق تناوله

تشير الأبحاث إلى أن تناول الخل قبل الوجبة مباشرة قد يكون أكثر فاعلية من تناوله بعدها. ومن الطرق الشائعة للاستفادة منه استخدامه في تتبيلة السلطة مع زيت الزيتون قبل الوجبات، أو تخفيف خل التفاح بالماء وشربه قبل تناول الطعام، خصوصاً إذا كانت الوجبة غنية بالكربوهيدرات.

كما أظهرت بعض الدراسات أن إضافة كميات صغيرة من الخل إلى الخضراوات أو الوجبات قد تساعد أيضاً في تقليل ارتفاع السكر بعد الأكل، مع الإسهام في تعزيز الشعور بالشبع.

تحذيرات وحدود الفائدة

ورغم النتائج الإيجابية، يؤكد الباحثون أن تأثير الخل يظل محدوداً، ولا توجد أدلة قوية على أنه يساعد في إنقاص الوزن أو يغني عن العلاج الطبي لمرضى السكري.

كذلك، قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى تآكل مينا الأسنان بسبب حموضته، كما قد يسبب اضطرابات في المعدة أو شعوراً بالغثيان لدى بعض الأشخاص. لذلك، ينصح الخبراء بتخفيفه بالماء أو استخدامه ضمن الطعام بدلاً من تناوله مباشرة، مع الالتزام بنظام غذائي متوازن واتباع تعليمات الطبيب بالنسبة للمصابين بالسكري.

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