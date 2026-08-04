بلاتر يطالب بتولي امرأة قيادة «الفيفا»

قال جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه يجب أن تتولى امرأة قيادة «الفيفا»، واقترح أن تكون ليز كلافينيس.

وكتب بلاتر عبر منصة «إكس» الثلاثاء: «تستحق ليز كلافينيس أقصى قدر من الاحترام، لقد كانت الوحيدة التي اتخذت دائماً موقفاً واضحاً ولم تتماشَ مع التيار السائد. وفي (الفيفا)، الوقت مناسب لتتولى المرأة زمام المبادرة».

وكانت كلافينيس لاعبة كرة قدم سابقة، وهي تشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد النرويجي لكرة القدم.

وفي العام الماضي، تصدرت كلافينيس عناوين الأخبار بسبب حديثها بوضوح لصالح استبعاد إسرائيل من فعاليات كرة القدم الدولية بسبب الصراع مع حركة «حماس» في غزة.

وتأتي تصريحات بلاتر وسط موجة من الانتقادات الموجهة إلى رئيس «الفيفا» الحالي جياني إنفانتينو الذي كشف الأسبوع الماضي عن خطط بمليارات الدولارات لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وبعد احتجاجات كبيرة، بما في ذلك تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة كأس العالم، قام رئيس «الفيفا» بسحب الاقتراح.