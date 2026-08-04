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المحكمة الرياضية تقبل استئناف فيلا في قضية تسجيل لاعبه مادجو

برايان مادجو (نادي أستون فيلا)
برايان مادجو (نادي أستون فيلا)
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المحكمة الرياضية تقبل استئناف فيلا في قضية تسجيل لاعبه مادجو

برايان مادجو (نادي أستون فيلا)
برايان مادجو (نادي أستون فيلا)

أعلن أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء، أنه يمكنه تسجيل المهاجم برايان مادجو للمشاركة في المسابقات الرسمية بعد أن أيدت محكمة التحكيم الرياضية استئنافه ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع إشراك اللاعب (17 عاماً) الذي انضم للفريق قادماً من نادي ميتز.

ونشأ مادجو، المولود في إنجلترا، في لوكسمبورغ حيث لعب لمنتخبها ثلاث مرات العام الماضي قبل أن يمثل منتخب إنجلترا تحت 17 عاماً.

وانضم المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و4 بوصات (1.93 متر) إلى أستون فيلا في يناير (كانون الثاني) الماضي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني (13.44 مليون دولار)، لكن «فيفا»، الذي تقيد لوائحه انتقال اللاعبين الأقل من 18 عاماً دولياً، منع النادي من تسجيل مادجو بحجة أنه لاعب دولي يمثل لوكسمبورغ.

واستأنف أستون فيلا، الفائز بالدوري الأوروبي، ضد قرار «فيفا» أمام محكمة التحكيم الرياضية بداعي أن مادجو وُلد في إنجلترا ومواطن بريطاني.

وكتب نادي أستون فيلا على حسابه في منصة «إكس»: «قرار المحكمة اليوم يعني أن برايان سيتم تسجيله كلاعب في أستون فيلا ويمكنه اللعب في المباريات الرسمية الموسم المقبل».

وسجل مادجو 4 أهداف في فترة الإعداد قبل الموسم حتى الآن، منها هدفان في المباراة الودية الافتتاحية لفريق أستون فيلا ضد وولسال.

وسيواجه أستون فيلا فريق باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا في كأس السوبر الأوروبية يوم 12 أغسطس (آب) الحالي.

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