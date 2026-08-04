حارسة النهضة تجذب اهتمام أندية الدوري السعودي للسيدات

كشفت مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، عن تنافس عدد من الأندية على التعاقد مع ماريا النجار، حارسة مرمى فريق النهضة للسيدات، استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وأوضحت المصادر أن اللاعبة تلقت عروضاً من نادي الترجي، بطل دوري الدرجة الأولى للسيدات والصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي الممتاز للسيدات، إلى جانب نادي نيوم، المنافس في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، إضافة إلى أندية من دوري الدرجة الأولى للسيدات، هي: شعلة الشرقية، والشمس، واتحاد النسور.

وأكدت المصادر أن ماريا النجار تفضل البقاء في المنطقة الشرقية لإكمال دراستها الجامعية، بالتزامن مع رغبتها في خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي الممتاز للسيدات خلال الموسم المقبل.

وتوجت ماريا النجار بجائزة أفضل حارسة مرمى في دوري الدرجة الأولى للسيدات الموسم الماضي، بعد المستويات المميزة التي قدمتها مع فريق النهضة، لتصبح محل اهتمام عدد من الأندية الساعية إلى تدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.