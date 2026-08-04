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الرياضة رياضة عالمية

خيتافي الإسباني يضم الجورجي سازونوف

المدافع الجورجي سابا سازونوف (رويترز)
المدافع الجورجي سابا سازونوف (رويترز)
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خيتافي الإسباني يضم الجورجي سازونوف

المدافع الجورجي سابا سازونوف (رويترز)
المدافع الجورجي سابا سازونوف (رويترز)

أعلن نادي خيتافي الإسباني رسمياً تعاقده مع المدافع الجورجي سابا سازونوف في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي، ليعزز الخط الخلفي للفريق، بعد رحيله عن فريقه السابق تورينو بنهاية الموسم الماضي.

وسبق لسازونوف (24 عاماً) تمثيل إمبولي الإيطالي ودينامو موسكو الروسي، كما تدرج في أكاديمية زينيت سانت بطرسبرغ، حسبما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وكان سازونوف قريباً من الانضمام إلى خيتافي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن خطأ من تورينو في إرسال مستندات الصفقة حال دون إتمام انتقاله إلى الفريق الذي يقوده المدرب خوسيه بوردالاس.

وبعد اكتمال الصفقة هذا الصيف، انضم اللاعب إلى تدريبات الفريق، الذي يواصل استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، وخوض منافسات الدوري الإسباني والتصفيات المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا

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