آرسنال يرفع عرضه لضمّ غيمارايش من نيوكاسل

كثّف آرسنال مفاوضاته مع نيوكاسل يونايتد في محاولة للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو غيمارايش، وفقاً لتقارير إعلامية الثلاثاء.

وذكرت التقارير أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز تقدم أخيراً بعرض بلغت قيمته 70 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار أميركي)، لكنه قوبل بالرفض، فيما يستعد النادي اللندني لتقديم عرض محسّن.

ويبدي آرسنال اهتماماً كبيراً بضم قائد نيوكاسل، بعدما قرر عدم مجاراة تشيلسي في صفقة التعاقد مع المهاجم الإنجليزي مورغان روجرز مقابل 117 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، وهي قيمة قياسية للاعب بريطاني.

وسجل غيمارايش (28 عاماً) تسعة أهداف، إضافة إلى ثماني تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات مع نيوكاسل خلال الموسم الماضي.

ويرغب نيوكاسل في تجنب تكرار سيناريو الانتقال الطويل الذي انتهى برحيل السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في العام الماضي.

وكان إيزاك قد امتنع فعلياً عن المشاركة في استعدادات الفريق للموسم الجديد قبل 12 شهراً، في محاولة للضغط من أجل إتمام انتقاله إلى ملعب أنفيلد.

وكان إيدي هاو الذي غادر تدريب نيوكاسل الأسبوع الماضي، قد أقر في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية بأنه يشعر بالقلق من احتمال خسارة غيمارايش.

وبعد انتهاء عطلته التي أعقبت خروج المنتخب البرازيلي من الدور ثمن النهائي لكأس العالم أمام النرويج في يوليو (تموز)، انضم غيمارايش إلى معسكر نيوكاسل الإعدادي في إسبانيا.

لكن المؤشرات تزداد على أن اللاعب قد لا يكون ضمن صفوف «ماغبايز» عند افتتاح الفريق مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة ليفربول على أرضه في 23 أغسطس (آب).

ويستهل آرسنال حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات في 21 أغسطس.

ولم يتحدث مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، علناً عن اهتمام ناديه بضم غيمارايش، لكنه أكد أن النادي «نشط للغاية» في سوق الانتقالات و«طموح جداً فيما يسعى إلى تحقيقه».

وقال أرتيتا: «نحتاج إلى زيادة المنافسة داخل الفريق، وعلينا التأكد من تحديد العناصر التي نفتقدها في تشكيلتنا».