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الرياضة رياضة عالمية

«يويفا» و«رابطة الأندية الأوروبية» يصعدان المواجهة مع «فيفا» بسبب مونديال الأندية

صراع متجدد بين «يويفا» و«فيفا» حول مونديال الأندية (رويترز)
صراع متجدد بين «يويفا» و«فيفا» حول مونديال الأندية (رويترز)
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«يويفا» و«رابطة الأندية الأوروبية» يصعدان المواجهة مع «فيفا» بسبب مونديال الأندية

صراع متجدد بين «يويفا» و«فيفا» حول مونديال الأندية (رويترز)
صراع متجدد بين «يويفا» و«فيفا» حول مونديال الأندية (رويترز)

يتجه الصراع بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى مرحلة جديدة، في ظل تحركات يقودها رئيس «يويفا» ألكسندر تسيفرين بالتنسيق مع «رابطة الأندية الأوروبية» اعتراضاً على سياسات «فيفا» الأخيرة، وعلى رأسها خطط رئيسه جياني إنفانتينو المتعلقة بمستقبل كأس العالم للأندية.

وتسعى «رابطة الأندية الأوروبية»، التي تضم أكثر من 800 نادٍ، إلى توحيد موقفها مع «يويفا» في مواجهة ما تعتبره الأندية الأوروبية تجاوزاً لدورها في اتخاذ القرارات المرتبطة بمسابقات الأندية وحقوق اللاعبين.

ومن المقرر أن يلتقي تسيفرين مع ناصر الخليفي، رئيس «رابطة الأندية الأوروبية»، خلال نهائي كأس السوبر الأوروبي في مدينة سالزبورغ النمساوية يوم 12 أغسطس (آب) الحالي، في اجتماع قد يشهد بحث الخطوات المقبلة في التعامل مع «فيفا».

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية الثلاثاء أن تسيفرين يحاول إقناع الخليفي باتخاذ مواقف أكثر صرامة، من بينها إمكانية مقاطعة كأس العالم للأندية، بعد حالة الغضب بين الأندية بسبب عدم حصولها على أي مقابل مالي نظير مشاركة لاعبيها في نسخة 2025 من البطولة.

وبحسب «ماركا» فإن «رابطة الأندية الأوروبية» استبعدت في الوقت الحالي خيار المقاطعة، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق أو ترتيبات نهائية بشأن نسخة 2029 من البطولة، وبالتالي لا توجد خطوة عملية يمكن اتخاذها ضدها في الوقت الراهن.

مواضيع
الرياضة كرة القدم فيفا كأس العالم للأندية إسبانيا

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