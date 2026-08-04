فودين يتطلع «لدور قيادي» في مان سيتي

أكد فيل فودين رغبته في أن يكون ضمن قادة مانشستر سيتي خلال الموسم الجديد، في ظل رحيل عدد من أصحاب الخبرة، مشيراً إلى أنه بات من أقدم لاعبي الفريق بعد سنوات طويلة قضاها داخل النادي.

ورحل البرتغالي برناردو سيلفا القائد السابق لسيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما غادر المدافعان جون ستونز وناثان آكي، ليصبح فودين، الذي تدرج في أكاديمية النادي ويستعد لخوض موسمه العاشر مع الفريق الأول منذ ظهوره الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أحد أكثر اللاعبين خبرة داخل التشكيلة.

ومع انطلاق حقبة جديدة تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، قال فودين، البالغ من العمر 26 عاماً، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المواجهة الودية أمام فريق نجوم الدوري الكوري: «أعتقد أنني يجب أن أكون ضمن القادة بالفعل. لقد أمضيت فترة طويلة في هذا النادي، وأصبحت واحداً من آخر اللاعبين الذين قضوا سنوات عديدة هنا».

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن فودين قوله: «أعتقد أن علي تحمل هذا الدور خلال الموسم الجديد، سواء كأحد قادة الفريق أو قريباً من ذلك. أتطلع إلى تحمل هذه المسؤولية الجديدة والقيام بدور قيادي».

وارتدى فودين شارة قيادة مانشستر سيتي في المباراة الأولى للفريق خلال جولته الآسيوية أمام إنتر في هونغ كونغ، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله قبل الخسارة بركلات الترجيح، ويعد من أكثر اللاعبين خبرة ضمن الجيل الحالي.

وأوضح لاعب الوسط أن ماريسكا طلب منه أن يكون قدوة للاعبين الشباب خلال الجولة، مضيفاً: «طلب مني أن أكون مثالاً يحتذى به، وأن أتدرب بشكل جيد، وأحافظ على تركيزي، وأعمل بجد، وأقدم النموذج المناسب للاعبين الشباب، وهذا ما أحاول القيام به».

وعن أسلوب اللعب مع المدرب الجديد، أكد فودين أن الفريق بدأ في تطبيق بعض الأفكار الجديدة، مع الاحتفاظ بالكثير من المبادئ التي رسخها الإسباني بيب غوارديولا، مشيراً: «أسلوب اللعب لا يختلف كثيراً عما اعتدناه مع بيب، لكن هناك بعض التفاصيل الجديدة. لا أريد الكشف عن الكثير، إلا أن التنظيم الدفاعي يختلف قليلاً، ولدينا أفكار جديدة في بناء اللعب من الخلف، مع تنوع أكبر في التعامل مع الكرة».

وأضاف: «هناك بعض الاختلافات، لكننا نشعر براحة كبيرة، لأننا ما زلنا نرغب في البناء من الخلف وصناعة الفرص، وأعتقد أن هذا الأسلوب يناسب الجميع».

واختتم فودين تصريحاته قائلاً: «بصراحة، أستمتع بهذه التجربة. طوال مسيرتي كنت أعمل تحت قيادة بيب غوارديولا، لذلك فإن العمل مع مدرب جديد يمثل بداية مختلفة بالنسبة لي. أنا سعيد بالأفكار التي يقدمها الجهاز الفني الجديد، ومتحمس للموسم المقبل، وآمل أن نحقق عاماً مميزاً».