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العالم العربي المشرق العربي

تطبيق «تفاهمات اتفاق غزة» ينتظر ضغوطاً دولية

الوسطاء يطالبون بوقف تصعيد إسرائيل في القطاع

طفل يسير بين أنقاض مبان مدمرة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال القطاع (أ.ف.ب)
طفل يسير بين أنقاض مبان مدمرة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال القطاع (أ.ف.ب)
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تطبيق «تفاهمات اتفاق غزة» ينتظر ضغوطاً دولية

طفل يسير بين أنقاض مبان مدمرة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال القطاع (أ.ف.ب)
طفل يسير بين أنقاض مبان مدمرة في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال القطاع (أ.ف.ب)

لليوم الرابع على التوالي، لم تقدم إسرائيل للتفاهمات التي تم التوصل لها في القاهرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سوى مواصلة الاستهداف والقتل، مما دعا الوسطاء للمطالبة مجدداً بتدخل المجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ التزاماتها.

ورغم الجهود المتصاعدة لجلب ضغوط دولية، لا يتوقع خبير تحدث لـ«الشرق الأوسط» أي تجاوب من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات المقررة هذا العام.

وقال متحدث «الخارجية القطرية» ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن «حماس» التزمت بكل شيء متوقع منها أن تفعله، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لتنفيذ التزامها.

وسبق حديث الأنصاري صدور بيان مشترك للوسطاء، مصر وقطر وتركيا، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، دعوا خلاله المجتمع الدولي إلى «الاضطلاع بمسؤولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام».

ولفت البيان إلى وصف ترمب الوصول إلى توافق بشأن «خريطة الطريق» للمرحلة الثانية بأنه اتفاق تاريخي، داعياً إلى الحيلولة دون تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

فلسطينيون خلال مراسم تشييع جثامين 112 فلسطينياً انتُشلت رفاتهم من تحت أنقاض مبان سكنية في غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، أن هذا التحرك من الوسطاء يأتي إدراكاً بأن هناك صعوبات سيضعها نتنياهو، خاصة أنه يواجه انتخابات بعد أشهر قليلة، ومن غير المتوقع أن ينسحب من القطاع أو يقدم تنازلات تنقلب نتائجها ضده.

ويعتقد عكاشة أنه «لا بديل عن ضغوط أميركية لتحقيق أي تقدم، لكن في أرض الواقع هناك وضع داخلي صعب يواجهه نتنياهو الذي وضع هدفاً رئيسياً القضاء على (حماس) وتهجير سكان القطاع»، مضيفاً أن إعلان ترمب لم يكن سوى رسالة لاستمالة العرب قبل هجمة كانت محتملة ضد إيران.

يجيء ذلك بعد زيارة أجراها الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، لإسرائيل للقاء نتنياهو، حيث عقدا اجتماعاً وصفته مصادر إسرائيلية، في تصريحات لـ«القناة 12» الإسرائيلية، بأنه كان «صعباً»، لافتة إلى أن المبعوث طالب تل أبيب بوقف الغارات وعمليات الاغتيال لمدة 14 يوماً.

وأسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل 28 فلسطينياً في غزة منذ إعلان ترمب عن اتفاق بعد تفاهمات في القاهرة.

وأكدت «حماس» في بيان عقب التوصل للتفاهمات، الجمعة، أنها «تعاملت والفصائل الفلسطينية بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار».

ويعتقد عكاشة أن نتنياهو «سيواصل المناورة وشراء الوقت مهما كانت الضغوط حتى لا يقع تحت مخاطر انتخابية»، متوقعاً استمرار جهود الوسطاء حتى لو لم تأتِ بنتيجة إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.

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