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الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو يتجاهل الانتقادات اللاذعة ويشيد بمبابي

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (أ.ف.ب)
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إنفانتينو يتجاهل الانتقادات اللاذعة ويشيد بمبابي

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (أ.ف.ب)

فكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو في طرح 20% من رأس مال الاتحاد للمستثمرين من القطاع الخاص، وقد تعرض لانتقادات لاذعة منذ ذلك الحين، وهو الآن على وشك الاستقالة، بعد أن نشر السياسي السويسري على حسابه في إنستغرام منشورا يشيد فيه بما حققه كيليان مبابي من نجاح في كأس العالم.

كان تواصل جياني إنفانتينو غريبا. ففي حسابه على إنستغرام مساء الثلاثاء، هنأ رئيس الفيفا كيليان مبابي على أدائه في كأس العالم.

وكتب إنفانتينو: «حقق كيليان مبابي المذهل ثنائية في كأس العالم، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي بفضل أهدافه العشرة التي سجلها خلال البطولة في أميركا الشمالية! كما حطم قائد المنتخب الفرنسي العديد من الأرقام القياسية، ولا سيما كونه الهداف التاريخي للبطولة وللمنتخب الفرنسي».

يأتي هذا المنشور، بعد أسابيع من خروج فرنسا على يد إسبانيا، وسط ظروف بالغة التوتر تحيط بجياني إنفانتينو. رئيس الفيفا يواجه مأزقا أكبر من أي وقت مضى بعد اضطراره للتخلي، في الأول من أغسطس (آب)، عن خطته لإنشاء شركة تجارية لتعظيم إيراداته، لا سيما من كأس العالم. وقد لاقت هذه المبادرة انتقادات لاذعة من عالم كرة القدم، وخاصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

منذ ذلك الحين، يبدو أن جياني إنفانتينو في موقف حرج. يسعى رئيس الفيفا إلى كسب تأييد شعبي، وهو ما لا يبدو أنه يسير على ما يرام. لذلك، ليس من المستبعد أن يسعى المواطن السويسري إلى الحصول على دعم كيليان مبابي من خلال هذا المنشور الذي يهنئ فيه قائد المنتخب الفرنسي، حسبما ذكرت شبكة «راديو مونت كارلو».

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