طرابزون سبور يكشف موعد وصول محمد صلاح تمهيداً للتوقيع

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، الثلاثاء، بدء المفاوضات الرسمية مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيداً لإتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن صلاح سيصل إلى صالة الطيران العام في مطار إسطنبول أتاتورك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى مدينة طرابزون في مساء اليوم ذاته، مشيراً إلى أن تفاصيل برنامج استقبال اللاعب ستُعلن لاحقاً عبر القنوات الرسمية للنادي.

وجاء تحرك طرابزون سبور بعد أسابيع من التكهنات التي ربطت قائد منتخب مصر بعدة أندية، كان أبرزها بشيكتاش، قبل أن تتعثر المفاوضات بين الطرفين، ليفتح ذلك الباب أمام طرابزون سبور للدخول بقوة في السباق على ضم اللاعب.

BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURUTransfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması... pic.twitter.com/3q0lXLkq95 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

ووفقاً لتقارير إعلامية تركية، من المنتظر أن يوقع صلاح عقداً يمتد لموسمين، مع وجود بنود تجارية تعكس القيمة التسويقية الكبيرة للنجم المصري، الذي أسدل الستار على مسيرته مع ليفربول بعد تسعة أعوام حافلة بالألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.

وفي حال إتمام الصفقة رسمياً، فستكون واحدة من أكبر التعاقدات في تاريخ طرابزون سبور من الناحية الإعلامية والتسويقية، إذ يعول النادي على خبرة صلاح لقيادة الفريق في المنافسة على لقب الدوري التركي وتعزيز حضوره في المسابقات الأوروبية.

وكان طرابزون سبور قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي، ليضمن مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم الجديد.