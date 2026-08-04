رغم إدانته بالاعتداء الجنسي... رافا مير ينتقل إلى آريس سالونيك اليوناني

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، الثلاثاء، إعارة مهاجمه الإسباني رافا مير إلى نادي آريس سالونيك اليوناني، رغم صدور حكم بسجنه ثمانية أعوام ونصف العام في يونيو (حزيران) الماضي، بعد إدانته بتهم الاغتصاب والاعتداء الجسدي.

وأوضح إشبيلية، في بيان، أن اتفاق الإعارة يتضمن «خيار شراء» اللاعب البالغ من العمر 29 عاما والذي استأنف الحكم الصادر بحقه عن محكمة في مدينة فالنسيا.

وتعود وقائع القضية إلى الأول من سبتمبر (أيلول) 2024، داخل منزل اللاعب في بلدة بيتيرا التابعة لإقليم فالنسيا، بعدما تعرّف مير وأحد أصدقائه إلى امرأتين في ملهى ليلي.

وأُلقي القبض على مير في الثاني من سبتمبر (أيلول) 2024 عقب تقدم المرأتين بشكوى ضده، وقضى ليلتين رهن الاحتجاز قبل أن يُفرج عنه.

واعترف اللاعب بإقامة علاقات جنسية مع المرأتين، لكنه أكد أنها تمت بالتراضي.

أما المتهم الثاني في القضية، فقد حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام بعد إدانته بالاعتداء الجنسي.

وكان نادي فالنسيا الذي كان مير يلعب في صفوفه وقت وقوع الحادثة، قد قرر عدم فسخ عقده، مكتفيا بإيقافه مباراتين وفرض غرامة مالية عليه.

وتخرج مير من أكاديمية فالنسيا، قبل أن ينتقل إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، ثم خاض عدة تجارب على سبيل الإعارة مع أندية مختلفة.

وانضم لاحقا إلى إشبيلية، حيث شارك معه في المسابقات الأوروبية، قبل أن يُعار إلى إلتشي، كما سبق له تمثيل منتخبات إسبانيا للفئات السنية.