الجيش الروسي يهاجم العاصمة الأوكرانية بصواريخ باليستية

صرح مسؤولون بأن قوات روسيا شنت هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام صواريخ باليستية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة العسكرية للمدينة، في بيان عبر تطبيق تلغرام، أن النيران اندلعت في مبان تُستخدم كمستودعات في منطقتين بالعاصمة. وجاء في منشور الإدارة أن «مستوى الخطر لا يزال مرتفعا». كما أفاد رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، عبر تلغرام بأنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع إحدى الضربات في واحدة من الضواحي الشمالية، مشيرا إلى أن وحدات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ أُطلقت باتجاه المدينة -التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة- من اتجاهين مختلفين على الأقل.