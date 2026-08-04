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العالم أوروبا

الجيش الروسي يهاجم العاصمة الأوكرانية بصواريخ باليستية

قوات أوكرانية توجه ضربات صاروخية نحو مواقع روسية على جبهة دونيتسك (أ.ف.ب)
قوات أوكرانية توجه ضربات صاروخية نحو مواقع روسية على جبهة دونيتسك (أ.ف.ب)
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الجيش الروسي يهاجم العاصمة الأوكرانية بصواريخ باليستية

قوات أوكرانية توجه ضربات صاروخية نحو مواقع روسية على جبهة دونيتسك (أ.ف.ب)
قوات أوكرانية توجه ضربات صاروخية نحو مواقع روسية على جبهة دونيتسك (أ.ف.ب)

صرح مسؤولون بأن قوات روسيا شنت هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام صواريخ باليستية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة العسكرية للمدينة، في بيان عبر تطبيق تلغرام، أن النيران اندلعت في مبان تُستخدم كمستودعات في منطقتين بالعاصمة. وجاء في منشور الإدارة أن «مستوى الخطر لا يزال مرتفعا». كما أفاد رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، عبر تلغرام بأنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع إحدى الضربات في واحدة من الضواحي الشمالية، مشيرا إلى أن وحدات الدفاع الجوي تتصدى للهجوم.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ أُطلقت باتجاه المدينة -التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة- من اتجاهين مختلفين على الأقل.

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