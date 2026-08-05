أوكرانيا تخفق في اعتراض أي صواريخ باليستية أو فرط صوتية خلال هجوم روسي

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم (الأربعاء)، إنه أخفق في اعتراض أي من الصواريخ الباليستية أو فرط الصوتية التي أُطلقت في الهجوم الذي شنته روسيا ليلة الثلاثاء-الأربعاء على منطقة كييف، مما جدّد مخاوف نقص صواريخ الدفاع الجوي في البلاد.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 24 صاروخاً، بعضها صواريخ باليستية من طراز «إسكندر-إم» وبعضها الآخر من طراز «إس-400» سطح-جو معدلة للاستخدام في الهجوم الأرضي، فضلاً عن أربعة صواريخ «زيركون» فرط صوتية، ولم يتم اعتراض أي منها.

ولفتت أوكرانيا إلى أنها أسقطت 98 من أصل 115 مسيّرة أُطلقت في الهجوم.

يعمل رجال الإنقاذ في موقع هجوم صاروخي روسي على مخزن بضائع في كييف (إ.ب.أ)

وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه مجدداً تقديم المزيد من أسلحة الدفاع الجوي للتصدي لترسانة الصواريخ الباليستية الروسية.

وقال زيلينسكي: «كان من الممكن أن يحمي اعتراض الصواريخ الباليستية أرواح من لقوا حتفهم اليوم. ومن المهم للغاية أن يدرك شركاؤنا أن التأخر في تزويدنا بها، أو عدم الرغبة في منحنا أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية، يؤدي مباشرة إلى خسائر بشرية فادحة ودمار مروع مثل هذا».

رجل يسير قرب جثث سكان قُتلوا في محطة قطار بموقع غارة جوية وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا في منطقة كييف (رويترز)

وأفاد الرئيس بأن 17 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم، وأُصيب 44 في الهجوم الذي شنته روسيا ليلة الثلاثاء-الأربعاء على كييف والمناطق المجاورة.

تراجع حاد في إمدادات صواريخ الدفاع الجوي

وقال زيلينسكي إن إمدادات بلاده من صواريخ الدفاع الجوي صارت ‌أقل بكثير ‌مما ​كانت ‌عليه ⁠عام ​2025، خلال حثه ⁠السياسيين في الدول الحليفة على الموافقة على المزيد من ⁠الشحنات.

I held a meeting with our military, the Ministry of Defense, and the teams of the Security Service of Ukraine, the Defense Intelligence of Ukraine, and the Office. First, the report from Mykhailo Drapatyi, Ihor Skybiuk, and Yevhenii Khmara on the situation at the front and key... pic.twitter.com/HUiXvXVbHg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026

وذكر الرئيس الأوكراني على ‌منصة ‌«إكس» ​عقب ‌هجوم روسي ‌عنيف على كييف لم تتمكن أوكرانيا خلاله من ‌اعتراض أي من الصواريخ القادمة «هذا ⁠الأمر لا ⁠يقتصر على فترة الصيف الحالية فحسب، بل يشمل كل فترات النصف الأول من عام 2026».