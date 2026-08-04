روسيا تقصف 7 سفن في ميناء ميكولايف الأوكراني والبحر الأسود

نقلت «وكالة الإعلام الروسية»، الثلاثاء، عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت سبع سفن شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني وفي البحر الأسود. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير المتعلقة بساحة المعركة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن الجيش الروسي استهدف 4 سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف في مينائي ميكولايف ويوجني وفي البحر الأسود.

وقال البيان: «خلال مساء يوم 3 أغسطس (آب) الحالي، واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على الموانئ والسفن البحرية والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية»، حسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأضاف: «نتيجة للضربات التي شنتها أسلحة أرضية عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار في مقاطعة أوديسا؛ تم استهداف سفينة شحن جافة تحمل شحنات عسكرية في ميناء ميكولايف».

وتابع: «نتيجة لضربات بأسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيّرة في مقاطعة أوديسا، استهدفت سفينة شحن جافة كانت تفرغ شحنة عسكرية في ميناء يوجني»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد البيان أنه «نتيجة للضربات، تم استهداف سفينتين لنقل البضائع الجافة، كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية، أثناء عبورهما البحر جنوب أوديسا».

دخان يتصاعد من حريق على ظهر السفينة ناديجدا بعد هجوم بمسيرات قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي في البحر الأسود (رويترز)

وأوضح البيان أنه نتيجة للغارات التي شنتها القوات الروسية في مقاطعة أوديسا، «تضررت كل من مصنع (تشورنومورسك) لمكونات السيارات، ومحطة ميناء كانت القوات المسلحة الأوكرانية تجري فيها إصلاحات للمركبات العسكرية وتخزن فيها الذخيرة والوقود».

من جانبها، نددت تركيا بهجوم بمسيَّرات وقع الاثنين في البحر الأسود واستهدف سفينتين عائدتين إلى شركتين تركيتين؛ ما أسفر عن إصابات في صفوف طاقميهما.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن «السفينتين المدنيتين التابعتين لشركتي الشحن التركيتين (يسار) و(ناديزدا) تعرضتا لهجوم بطائرات مسيّرة بعد إبحارهما من ميناء نوفوروسيسك ليل الاثنين؛ ما أسفر عن إصابة بعض أفراد الطاقم، بمن فيهم مواطنون أتراك. إن سلامة مواطنينا هي أولويتنا القصوى، ونتابع وضعهم من كثب».

وكانت الهيئة المعنية بإدارة الشؤون البحرية ​في تركيا قد قالت في وقت متأخر من الاثنين، إن ثلاثة من أفراد طاقم سفينة شحن أصيبوا بجروح ‌خطيرة إثر ‌تعرض ​السفينة ‌لهجوم بطائرات ⁠مسيّرة بالقرب من ⁠ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وأضافت في بيان أن السفينة ناديجدا كانت تبحر الاثنين من نوفوروسيسك متجهة إلى ‌ميناء ‌سامسون بشمال ​تركيا عندما تعرضت للهجوم على ‌بعد نحو 20 ميلاً بحرياً من نوفوروسيسك. وقالت إن جميع أفراد ‌الطاقم البالغ عددهم 22 تم إجلاؤهم ⁠إلى ⁠روسيا، بمن فيهم ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة، مضيفة أن الحريق لا يزال مستمراً في مقدمة سفينة الشحن.