5 قتلى في هجوم بمسيّرات على منطقة صناعية قرب موسكو

قتل خمسة أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في تشيخوف خارج موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء. وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف في منشور على «تلغرام»: «اندلعت حرائق في منطقة نوفوسلكي الصناعية عقب ضربة (...)، وقتل خمسة أشخاص، وأصيب ستة آخرون».

وتُعدّ هذه الحصيلة مرتفعة في المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية، والواقعة على بُعد مئات الكيلومترات من خط المواجهة، حيث تدور معارك بين الجيشين الروسي والأوكراني منذ أكثر من أربع سنوات.

وشنّت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة غارات جوية على مستودعات روسية، في إطار حملة قصف بعيدة المدى تستهدف فيها كييف المنشآت المدنية في روسيا. واستهدفت أوكرانيا تحديداً مستودعات تابعة لشركة «وايلدبيريز» الروسية المتخصصة في التجارة الإلكترونية.

وفي منطقة لينينغراد بشمال غربي البلاد، تسبب هجوم في اندلاع حريق في موقع لوجستي تابع لـ«وايلدبيريز»، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للشركة صباح الثلاثاء على تطبيق «تلغرام». وأفاد حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو بإسقاط 17 مسيّرة في المنطقة، ورصد أضرار في محيط أحد المستودعات.

وفي الجانب الأوكراني، قُتل طفلان ورجل مسنّ جراء ضربات روسية ليلية على منطقة سومي، وفق ما ذكر الحاكم أوليغ غريغوروف.

وأفاد بالعثور على جثتي طفلتين تحت أنقاض منزلهما.

واستهدف الجيش الروسي خلال الليل مدينة خيرسون أيضاً، ما أسفر عن إصابة رجل يبلغ 52 عاماً بحسب الإدارة العسكرية للمدينة.