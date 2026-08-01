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العالم أوروبا

مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 في انفجار بوسط موسكو

رجال أمن في موقع الانفجار بالقرب من المطعم في وسط موسكو (رويترز)
رجال أمن في موقع الانفجار بالقرب من المطعم في وسط موسكو (رويترز)
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 في انفجار بوسط موسكو

رجال أمن في موقع الانفجار بالقرب من المطعم في وسط موسكو (رويترز)
رجال أمن في موقع الانفجار بالقرب من المطعم في وسط موسكو (رويترز)

ذكرت السلطات الروسية أن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب ما لا يقل عن 21 آخرين بعد انفجار قنبلة ​يدوية الصنع كانت تحملها امرأة، مساء السبت، بالقرب من مطعم راقي في وسط موسكو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع نحو الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي بالقرب من مطعم إيطالي يقع في إحدى ناطحات السحاب السبع التي تعود إلى حقبة ستالين في موسكو، وتحديداً في ساحة كودرينكسايا.

وذكرت ‌وكالة الإعلام ‌الروسية أن لجنة مكافحة ​الإرهاب ‌الروسية ⁠ذكرت أن ​امرأة مجهولة ⁠الهوية حاولت الدخول إلى المطعم لكن حارس الأمن منعها من ذلك.

وأضافت اللجنة أن المرأة وحارس الأمن وأحد رواد مطعم «بالسي روسي» الإيطالي لقوا حتفهم في الانفجار الذي تلا ذلك.

وأفادت الشرطة أن المصابين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

ونشرت وكالة ⁠الإعلام الروسية مقطعاً مصوراً يظهر ‌فيه أفراد من ‌قوات الأمن مدججين بالسلاح في موقع ​الحادث، الذي تم إغلاقه ‌أمام الجمهور.

ولم تذكر السلطات أسماء القتلى أو ‌المصابين، كما لم تشر إلى الجهة التي تعتقد أنها قد تكون مسؤولة عن الحادث.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع حرب شاملة مع أوكرانيا، أعلن جهاز ‌الأمن الروسي في وقت سابق من هذا العام أن السلطات ستعزز الحماية ⁠الممنوحة ⁠لكبار المسؤولين العسكريين، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات الاغتيال ومحاولات القتل التي ألقى باللوم فيها على كييف.

ونقلت صحيفة «كومرسانت» اليومية عن مصادر خاصة بها أن القنبلة كانت تهدف إلى تشويه وقتل الضيوف الذين كانوا يستمتعون بوقتهم على الشرفة الصيفية للمطعم في الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن القنبلة فُجرت عن بُعد بواسطة شخص آخر، وأن المرأة التي كانت تحملها ربما ​لم تكن تعلم أنها ​جهاز متفجر.

وذكر موقع المطعم الإلكتروني أن المكان كان مغلقاً، السبت، لإقامة حفل خاص.

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