رومانيا تطرد موظفاً في السفارة الروسية بعد انتهاك مُسيّرات مجالها الجوي

طردت رومانيا، الاثنين، موظفاً في السفارة الروسية في «رد حازم» على انتهاك مسيّرات روسية بشكل متكرر أجواء الدولة المحاذية لأوكرانيا والعضو في حلف شمال الأطلسي.

وأسقطت رومانيا في نهاية الأسبوع الماضي ثلاث طائرات مسيّرة في ثلاثة أيام، وأُفيد الاثنين باختراق جديد لأجوائها.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان، أن رومانيا أبلغت السفير الروسي فلاديمير ليباييف «بقرار اعتبار عضو في بعثة روسيا الاتحادية في بوخارست شخصاً غير مرغوب فيه، مع الطلب منه مغادرة الأراضي الرومانية خلال خمسة أيام».

وأطلعت سلطات بوخارست السفير ليباييف على أجزاء من حطام طائرة مسيّرة من طراز «شاهد»، تستخدمها القوات الروسية ضد أوكرانيا وأسقطتها مقاتلة رومانية من طراز «إف-16».

وانتهكت طائرات مسيّرة أجواء رومانيا مراراً، سقط بعضها على أراضيها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وفي مايو (أيار)، أُصيب شخصان جرّاء سقوط طائرة مسيّرة على مبنى سكني في رومانيا. وحذّر حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي روسيا من تكرار الانتهاكات.

وأقرّ البرلمان الروماني عام 2025 قانوناً يجيز لسلطات بوخارست إسقاط الطائرات المسيّرة التي تنتهك المجال الجوي للدولة.