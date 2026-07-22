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العالم أوروبا

رئيس أركان الجيش السويدي يحذّر من هجوم روسي لاختبار تماسك الناتو

تحذيرات من عمليات «تحت راية زائفة» ضد دول في شرق أوروبا

الجنرال مايكل كلايسون رئيس أركان الجيش السويدي خلال مؤتمر صحافي عام 2024 (أ.ف.ب)
الجنرال مايكل كلايسون رئيس أركان الجيش السويدي خلال مؤتمر صحافي عام 2024 (أ.ف.ب)
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رئيس أركان الجيش السويدي يحذّر من هجوم روسي لاختبار تماسك الناتو

الجنرال مايكل كلايسون رئيس أركان الجيش السويدي خلال مؤتمر صحافي عام 2024 (أ.ف.ب)
الجنرال مايكل كلايسون رئيس أركان الجيش السويدي خلال مؤتمر صحافي عام 2024 (أ.ف.ب)

حذّر رئيس هيئة الأركان السويدية، الجنرال مايكل كلايسون، من أن روسيا قد لا تنتظر سنوات حتى تعيد أوروبا بناء قدراتها العسكرية، معتبراً أن موسكو قد تلجأ إلى اختبار وحدة حلف شمال الأطلسي (ناتو) عبر عمليات عسكرية أو هجينة ضد دول أوروبية.

وقال كلايسون، خلال لقاء مع صحافيين في باريس، إن السؤال الأساسي هو: «لماذا قد تنتظر روسيا؟»، مشيراً إلى أن أوروبا ستكون أقوى عسكرياً خلال خمس أو عشر سنوات، ما يجعل من المنطقي، برأيه، أن تتحرك موسكو قبل ذلك إذا رأت مصلحة استراتيجية في ذلك، وفق ما نقلته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

ورغم انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، لفت المسؤول العسكري السويدي إلى أنها لا تزال تحتفظ بقدرات مهمة، بينها صناعة عسكرية تنتج الذخائر بوتيرة مرتفعة، وقوة جوية لم تتضرر بشكل كبير، وأسطول من الغواصات، فضلاً عن إمكانات لتنفيذ عمليات هجينة.

وأضاف أن السويد، التي انضمت إلى الناتو عام 2024، تراقب التحركات الروسية بشكل شبه يومي في بحر البلطيق والمجال الجوي، معتبراً أن موسكو أثبتت خلال العقدين الماضيين استعدادها لتحمّل «مخاطر استراتيجية كبيرة»، داعياً إلى عدم التقليل من هذا الاحتمال، مع تأكيده في الوقت نفسه أنه لم تُسجَّل حتى الآن تحركات عسكرية روسية غير اعتيادية.

تعزيز الانتشار في شمال أوروبا

ورجّح كلايسون احتمال تنفيذ روسيا عملية «تحت راية زائفة» ضد إحدى دول البلطيق أو بولندا بهدف اختبار تماسك الحلف، مستنداً إلى تقييمات استخباراتية أميركية، فيما أشار إلى أن قمة الناتو الأخيرة أظهرت استمرار وحدة الحلف رغم التحديات.

وفي إطار تعزيز الدفاعات، تستعد السويد لتولي قيادة قوة برية متقدمة في فنلندا، تتألف من وحدات يراوح قوام كل منها بين أربعة وخمسة آلاف جندي، مع مشاركة مرتقبة من فرنسا ودول أوروبية أخرى، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بحماية الجبهة الشمالية لأوروبا.

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