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لافروف سيلتقي روبيو الخميس لإجراء محادثات حول أوكرانيا والشرق الأوسط

وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف قبيل مؤتمر ترمب وبوتين الصحافي 15 أغسطس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف قبيل مؤتمر ترمب وبوتين الصحافي 15 أغسطس (أ.ف.ب)
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لافروف سيلتقي روبيو الخميس لإجراء محادثات حول أوكرانيا والشرق الأوسط

وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف قبيل مؤتمر ترمب وبوتين الصحافي 15 أغسطس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف قبيل مؤتمر ترمب وبوتين الصحافي 15 أغسطس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو في مانيلا الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال لافروف للصحافيين الأربعاء إن «الاجتماع سيكون مفيداً في كل الحالات. من الجيد طرح الأسئلة والحصول على الإجابات»، مضيفاً أن الاجتماع سيعقد الخميس على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في العاصمة الفلبينية.

ونددت روسيا بالضربات الأخيرة التي شنّتها واشنطن على حليفتها إيران.

والمحادثات بين روسيا وأوكرانيا متعثّرة منذ أشهر، خصوصاً في ظل انصراف اهتمام الولايات المتحدة التي تتولى الوساطة فيها، إلى الحرب مع إيران.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو بكوالالمبور في 11 يوليو 2025 (رويترز)

ولم تحقّق مفاوضات جرت بين الجانبين في إسطنبول وأبوظبي وجنيف، أي اختراق في القضية الأساسية المتمثلة بالسيادة على الأراضي خصوصاً في شرق أوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب عن دعمه للضربات البعيدة المدى التي تشنّها أوكرانيا على روسيا والتي استهدفت البنية التحتية للطاقة، معتبرا أنّها قد «تساعد على وضع حد» للحرب.

وكثّفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة ضرباتها بطائرات من دون طيار على روسيا، حيث استهدفت مصافي ومستودعات نفط وسفن شحن، ما تسبّب في نقص الوقود في روسيا.

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