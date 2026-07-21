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العالم الولايات المتحدة​

البنتاغون: الحرب على إيران كلفت واشنطن 37.5 مليار دولار حتى الآن

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يلقي بشهادته أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمويلاً إضافياً لوزارة الدفاع في العاصمة واشنطن يوم 21 يوليو 2026 (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يلقي بشهادته أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمويلاً إضافياً لوزارة الدفاع في العاصمة واشنطن يوم 21 يوليو 2026 (رويترز)
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البنتاغون: الحرب على إيران كلفت واشنطن 37.5 مليار دولار حتى الآن

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يلقي بشهادته أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمويلاً إضافياً لوزارة الدفاع في العاصمة واشنطن يوم 21 يوليو 2026 (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يلقي بشهادته أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بشأن طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمويلاً إضافياً لوزارة الدفاع في العاصمة واشنطن يوم 21 يوليو 2026 (رويترز)

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء، إن الحرب الأميركية على إيران كلّفت حتى الآن 37.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار تقريباً عن آخر تقدير علني.

وأوضح هيغسيث للمشرعين أن هذا الرقم يشمل أيضاً التكاليف المتوقعة حتى 30 سبتمبر (أيلول)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الوزير، الذي مثُل أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، أسئلة علنية من المشرّعين منذ استئناف القوات الأميركية عملياتها ضد إيران مطلع هذا الشهر.

وأعلن ترمب، في 8 يوليو، انتهاء وقف إطلاق النار، لتُستأنف المواجهة وسط خسائر متزايدة في صفوف القوات الأميركية.

وأسفر هجوم إيراني على قاعدة في الأردن، أواخر الأسبوع الماضي، عن مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث، في رابع هجوم يستهدف القوات الأميركية هناك خلال خمسة أيام.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين أن وتيرة الهجمات والخسائر الناجمة عنها تشير إلى أن القوات الإيرانية لا تزال تمتلك مخزوناً كبيراً من الصواريخ، وأنها أصبحت أكثر قدرة على تفادي منظومات الدفاع الجوي الأميركية.

كما أدت الهجمات إلى إصابة عشرات العسكريين وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات، وهي خسائر قالت الصحيفة إن وزارة الدفاع تأخرت في الكشف عنها.

وتحذر موراي، أكبر الديمقراطيين في لجنة المخصصات، من أن المواجهة مع إيران قد تتحول إلى «حرب أبدية أخرى». ووفقاً لنص كلمتها المعد مسبقاً، ستقول إن ترمب أعلن أكثر من 40 مرة أن الاتفاق بات قريباً وأن الحرب ستنتهي سريعاً، لكنه يطلب الآن عشرات المليارات الإضافية من دون تقديم ضمانات واضحة بشأن مدة العمليات أو نهايتها.

وتأتي المطالبة بالتمويل مع استمرار الضربات الأميركية المكثفة وتراجع مخزونات بعض الذخائر، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود في ظل الاضطرابات التي أصابت حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.

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