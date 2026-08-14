قطر تتحدى الاتحاد الآسيوي بسبب خطاب مفتوح يهاجم إنفانتينو

نشبت خلافات متزايدة داخل كرة القدم الآسيوية حول مستقبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بعدما تحدت قطر الاتحاد الآسيوي بشأن قراره بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «يويفا» واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف» في هجوم شامل على جياني إنفانتينو رئيس الفيفا المحاصر بالضغوط.

وكتب الشيخ حمد بن ‌خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم في خطاب موجه إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي أنه لم يتم استشارته ولا الاتحاد القطري قبل أن تصدر الاتحادات القارية الثلاثة خطاباً مفتوحاً يوم الاثنين الماضي تزعم فيه التحدث بشكل جماعي نيابة عن أعضائها.

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي (رويترز)

ويواجه إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، تمرداً مفتوحاً بعدما هاجم اليويفا والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف تصرفه وطالبوه بالاستقالة على خلفية ⁠محاولته الفاشلة لجلب استثمارات خاصة في بطولات الفيفا مثل كأس العالم.

وجاء في الخطاب الذي اطلعت عليه «رويترز» وكتبه آل ثاني، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ومجلس الفيفا: «يجب أولاً التحقق من وجود رأي جماعي، فلا يمكن افتراضه، ولا يمكن إيجاده بمجرد الإعلان عنه». وطالب آل ثاني الاتحاد الآسيوي بتوضيح طبيعة الاستشارات التي جرت وعلى أي أساس اعتبر نفسه مخولاً للتحدث بشكل جماعي نيابة عن أعضائه البالغ عددهم 47 عضواً.

ورفض الاتحاد الآسيوي التعليق عندما تواصلت معه «رويترز». ويكشف هذا التدخل عن انقسامات داخل الاتحاد الآسيوي للعبة في لحظة حاسمة في الصراع على قيادة إنفانتينو.

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا (رويترز)

وقال آل ثاني في رسالته إلى رئيس الاتحاد الآسيوي: «لم يتم التشاور مع الاتحاد القطري ولا معي شخصياً... ‌سواء ⁠بشكل رسمي أو غير رسمي، قبل إصدار البيان». وأضاف في رسالته: «لم يتم إرسال أي إشعار مسبق ولم يتم تداول أي مسودة ولم تُتح أي فرصة للتعليق على محتوى البيان أو المساهمة فيه قبل نشره علناً باسم الاتحاد الآسيوي ونيابة عن أعضائه».

ويأتي هذا التحدي بعد أن أيد ستة رؤساء لاتحادات عربية لكرة القدم تشمل قطر والمغرب، الذي يشارك في استضافة كأس العالم 2030، إنفانتينو، ⁠أمس الخميس، وسط أزمة الفيفا التي أعقبت فشل اقتراح الاستثمار الخاص. وأربعة من الموقعين الستة وهم آل ثاني وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأحمد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني أعضاء في مجلس الفيفا أيضاً. وكانوا قد قالوا: «نقدر بشدة ⁠الجهود المستمرة التي يبذلها السيد إنفانتينو لتطوير كرة القدم عالمياً وتوسيع الفرص في جميع المناطق، وتعزيز دور هذه الرياضة في التقريب بين الناس والمجتمعات».

وتابعوا: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق معه من أجل مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً لكرة ⁠القدم العالمية، وتوسيع الفرص وتعزيز مساهمة كرة القدم العربية في اللعبة على الصعيد العالمي».

واقترح إنفانتينو فصل الحقوق التجارية لكأس العالم وبيع 20 في المائة منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع نحو 4.2 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن اقتراحه في أعقاب الضجة التي أثارها.