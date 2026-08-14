باباس: أعد جماهير الاتفاق بالعمل

أبدى آرثر باباس، مدرب الاتفاق، سعادته بتحقيق فريقه الفوز مؤكدًا أهمية البداية بعقلية الانتصار، رغم الصعوبات التي واجهها فريقه خلال المباراة.
وقال باباس في المؤتمر الصحافي: «مهما كانت الظروف، الأهم أننا حققنا الفوز. واجهتنا بعض الصعوبات رغم لعب المنافس بعشرة لاعبين، إذ اعتمد على التكتل وحاول تصعيب المباراة علينا».
وأضاف: «من الطبيعي أن أكون سعيدًا بالفوز، وكان من المهم أن نبدأ الموسم بعقلية الانتصار. ارتكبنا بعض الأخطاء، ولن نتجاهلها، بل سنعمل على تصحيحها في المباريات المقبلة».
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول عودته مجددًا للعمل مع الاتفاق، والآمال المعقودة عليه للنهوض بالفريق، قال باباس: «لا يمكن أن نَعِد بشيء كبير، لكن ما نستطيع أن نَعِد به هو العمل، وأن نقدم كل ما لدينا من أجل إسعاد أنصار الاتفاق»
أكد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء أن فريقه قدم كل ما تم التحضير له خلال مواجهة نيوم رغم البداية غير الموفقة.
حامد القرني (تبوك )
مالكوم يهاجم سؤال «المباراة الأخيرة»… ورحيله عن الهلال مسألة وقتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5307101-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9%E2%80%A6-%D9%88%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%AA
مالكوم يهاجم سؤال «المباراة الأخيرة»… ورحيله عن الهلال مسألة وقت
مالكوم يحتفل بهدفه في الفيصلي (سعد العنزي)
أبدى البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، غضبه من سؤال وُجه إليه عقب فوز فريقه على الفيصلي 4-2، مساء الجمعة، بشأن ما إذا كانت المباراة هي الأخيرة له بقميص الفريق، في ظل الأنباء المتداولة حول اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وجاء رد مالكوم حاداً على السؤال، مؤكداً أنه لاعب محترف ولا يزال موجوداً في الرياض ويمثل الهلال، قبل أن يصف السؤال الموجه إليه بأنه «غير مهني»، في إشارة إلى عدم رضاه عن طرح مستقبله مع الفريق بهذه الصيغة عقب المباراة.
وكان مالكوم قد سجل الهدف الثاني للهلال في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا، وأسهم في انتصار فريقه 4-2 على الفيصلي في مستهل مشواره بالدوري السعودي للمحترفين.
ولم يتوقف رد فعل اللاعب البرازيلي عند حديثه عقب المباراة، إذ نشر عبر حسابه في «إنستغرام» صورة له بعد المواجهة، وكتب: «بالنسبة لأولئك الذين يريدون إسقاطي.. احترموا تاريخي، أنا رجل محترف جداً.. قبلة صغيرة لكم، والله معي ويعلم مدى رغبتي في تمثيل هذا الفريق».
ويأتي موقف مالكوم في وقت تحيط فيه حالة من الغموض بمستقبله مع الهلال، رغم أن مصادر مطلعة في النادي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن رحيل اللاعب بات مسألة وقت، ضمن التغييرات التي يعمل عليها النادي في قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن نادي الدرعية يمثل إحدى الوجهات المحتملة لمالكوم، في ظل المفاوضات الدائرة حالياً بشأن انتقاله، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، وسط إمكانية حسم الملف خلال الأسبوع المقبل.
ويعيش الأوروغوياني داروين نونيز وضعاً مشابهاً، إذ أنه في طريقه أيضاً إلى مغادرة الفريق، في ظل اقترابه من الانتقال إلى أحد الأندية التركية خلال الأيام المقبلة، ما يجعل ملفي مالكوم ونونيز من أبرز الملفات المنتظر حسمها في القائمة الهلالية.
وكان مالكوم قد انضم إلى الهلال في صيف 2023، وأصبح خلال المواسم الثلاثة الماضية أحد العناصر الهجومية البارزة في الفريق.
باتشيكو حارس الفيصلي: كانت قريبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5307067-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
أكد الإسباني فرناندو باتشيكو، حارس مرمى الفيصلي، أن فريقه أظهر ردة فعل أفضل خلال الشوط الثاني أمام الهلال، رغم خسارته 4-2 في افتتاح مشواره بالدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن العنابي كان قريباً من إدراك التعادل خلال المباراة.
️| فرناندو باتشيكو، حارس مرمى الفيصلي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- كانت مباراة صعبة، خصوصًا أن الشوط الأول لم نكن فيه بالمستوى المطلوب، لكن في الشوط الثاني تحسن الفريق ونافس بشكل أفضل، وكنا قريبين من تسجيل هدف التعادل. من المؤسف أننا لم نتمكن من إدراك التعادل، لكننا حاولنا حتى... pic.twitter.com/m62OnbjTMP
وقال باتشيكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب المواجهة: كانت مباراة صعبة، خصوصاً أننا لم نظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، لكن الفريق تحسن في الشوط الثاني ونافس بصورة أفضل، وكنا قريبين من تسجيل هدف التعادل. من المؤسف أننا لم نتمكن من إدراكه، لكننا حاولنا حتى النهاية.
من جانبه، أرجع أندريه جيروتو، لاعب الفيصلي، الخسارة إلى التفاصيل والأخطاء التي شهدتها المواجهة، وقال: الفارق يكمن في التفاصيل، لأنها هي التي تحسم المباريات. كانت مواجهة صعبة، واستقبلنا ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، لكن علينا العمل على تقليل الأخطاء من أجل تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.
لاعب الفيصلي أندريه جيروتو في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:- الفارق يكمن في التفاصيل، لأن التفاصيل هي التي تحسم المباريات. كانت المباراة صعبة، واستقبلنا ثلاثة أهداف من ركلات جزاء، لكننا سنعمل على تقليل الأخطاء للفوز بالمباراة القادمة.- أتمنى أن نتمكن من حصد أكبر عدد ممكن من النقاط،... pic.twitter.com/6sXCRxKq9L
الدوري السعودي: النصر يدشن حملة الدفاع عن اللقب بملاقاة الفتحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5307056-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD
الدوري السعودي: النصر يدشن حملة الدفاع عن اللقب بملاقاة الفتح
رونالدو خلال مشاركته في تدريبات النصر الأخيرة (موقع النادي)
يتطلع النصر حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين إلى تسجيل بداية مثالية في رحلة الدفاع عن اللقب، حينما يستقبل نظيره الفتح على ملعب الأول بارك في ختام منافسات الجولة الأولى.
وفي جدة، يدشن الاتحاد رحلته في الموسم الجديد بلقاء يجمعه بوصيف بطل كأس الملك «الخلود» الذي يطمح هو الآخر لموسم مختلف، بينما يستضيف التعاون نظيره الخليج على ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة.
ويدخل النصر مباراته أمام الفتح وسط جملة من التغيرات على هوية الفريق، بداية من رحيل صانع المُنجز الأبرز الموسم الماضي، المدرب البرتغالي خورخي خيسوس ليحل الأسترالي أنجي بوستيكوغلو بديلاً عنه في مهمة ثقيلة للحفاظ على مُنجز الفريق وكذلك المشاركة في المعترك الآسيوي الكبير.
ويتقدم نجوم النصر، الأيقونة والنجم العالمي كريستيانو رونالدو الذي حقق لقب الهداف للموسم الثاني على التوالي، حيث يتطلع رونالدو إلى مواصلة بصمته وحضوره القوي في صفوف النصر، في وقت رحل عن الفريق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وحضر بديلاً عنه البرتغالي سامو كوستا.
يرتفع سقف الطموحات لجماهير النصر، رغم بعض المتغيرات التي حدثت، لكن العودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة ستمنح الفريق فرصة أكبر على الصعيد القاري، بعد أن وصل الفريق في موسمه الماضي إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 ولكن خسر اللقب.
ويبحث النصر عن بداية مثالية أمام الفتح، نحو الحفاظ على اللقب، بحضور أسماء مميزة مثل جواو فيليكس وساديو ماني إضافة إلى رونالدو وعبد الله الحمدان.
الفتح بدوره يدخل الموسم الجديد تحت قيادة الوطني خالد العطوي المدرب الذي يمتلك تجارب مختلفة في محطات متعددة، وسجل حضوره هذا الموسم مبكراً مع الفتح بعد تجربة قصيرة وناجحة مع الدرعية في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي تكللت بصعود الفريق للمرة الأولى بتاريخه إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وعزز الفتح صفوفه بعدد كبير من اللاعبين بعد أن أجرى جملة من التغيرات على قائمته برحيل أسماء صنعت بصمتها في سنوات مضت مثل الجزائري سفيان بن دبكة الذي انتقل لتجربة أخرى في الدوري السعودي لتمثيل الحزم، وكانت آخر صفقات النموذجي هو المهاجم الإيفواري ويلفريد كانغا.
في جدة، يدخل الاتحاد مباراته أمام الخلود بعد أيام قليلة من تدشين موسمه بفوز مثالي على حساب الجزيرة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة والانتقال لمرحلة الدوري لتمثيل كرة القدم السعودية برفقة الهلال، والنصر، والقادسية، والأهلي.
ويدخل الاتحاد الموسم الجديد تحت قيادة مدرسة تدريبية مختلفة، بحضور الألماني ينس فيسينغ الذي تسلم زمام القيادة الفنية مع بدء فترة التحضيرات ليرسم ملامح فريق مختلف تترقبه الجماهير.
وتعاقد الاتحاد مع ديون لوبي قادماً من ألميريا الإسباني وعزز صفوفه بنجوم محليين فارس عابدي من نيوم وراكان الكعبي من الفيحاء مقابل رحيل فابينهو وماريو ميتاي وعدد من الأسماء المحلية.
وعزز الخلود صفوفه بجملة من الصفقات بعد غربلة فنية خلال الصيف، إذ أتم النادي تعاقده مع سيدوبا سيسيه، وكوبا دا كوستا وعبد الرحمن العبيد ومحمد الرشيدي وحامد يوسف حارس المرمى، وياسين الزبيدي القادم من الأهلي، إضافة إلى جوليان دومينغيز القادم من ديجون الفرنسي.
وفي بريدة، يستقبل التعاون نظيره الخليج في بداية طموح للجانبين.
التعاون صاحب الأرض ومستضيف اللقاء جرت العادة في مواسمه الأخيرة أن يبدأ بصورة مثالية وهو ما يطمح له، خاصة بعد الاستقرار الكبير الذي يعيشه الفريق منذ فترة.
أما الخليج الذي سجل بداية رائعة للغاية في الموسم الماضي قبل تراجعه في المنعطف الأخير ثم ضمان البقاء، يتطلع لبداية مختلفة تحت قيادة المدرب البرتغالي غوميز الذي خاض عدة تجارب محلية في التعاون والفتح وحط رحاله أخيراً في الخليج.