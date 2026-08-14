بيزوس يدخل ليفربول ضمن صفقة ترفع قيمة النادي إلى 8 مليارات دولار

ارتفعت القيمة التقديرية لنادي ليفربول إلى 5.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 8 مليارات دولار)، بعد استحواذ تحالف استثماري يضم الملياردير الأميركي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، على حصة تبلغ 30 في المائة من النادي الإنجليزي.ويأتي دخول المستثمرين الجدد في إطار توجه مجموعة فينواي الرياضية، المالكة لليفربول، إلى جذب رؤوس أموال خارجية مع الحفاظ على سيطرتها وطريقة إدارتها للنادي.وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، جاء الاتفاق بعد مفاوضات بين مجموعة فينواي وتحالف يقوده أميت بهاتيا، الرئيس السابق لنادي كوينز بارك رينجرز، بدأت خلال عام 2025 واستمرت عدة أشهر قبل التوصل إلى الاتفاق.وسيتولى بهاتيا منصب نائب رئيس ليفربول، بعدما جمع في التحالف عدداً من الأسماء البارزة، أبرزها بيزوس، الذي يعد ثالث أغنى شخص في العالم، إلى جانب إدواردو سافيرين، الشريك المؤسس لموقع فيسبوك، وزوجته إيلين أندريجانسن.ودخل التحالف في الصفقة من خلال كيان استثماري يحمل اسم «1892 هولدينغز»، ويضم عائلة بهاتيا وسافيرين وبيزوس، الذي يقود صندوق «كي 5 سبورتس فاند».ورغم حجم الاستثمار الجديد، لن يكون للمستثمرين دور في الإدارة اليومية للشؤون الكروية لليفربول. ويختلف ذلك عن نموذج السير جيم راتكليف في مانشستر يونايتد، حيث يتولى الأخير مسؤولية العمليات الكروية في النادي.وتؤكد مجموعة فينواي أن دخول التحالف الجديد لا يعني تغييراً في طريقة إدارة ليفربول، كما أنه لا يمثل بداية انسحاب المجموعة من ملكية النادي أو تمهيداً لتولي المستثمرين الجدد السيطرة الكاملة على ملعب «أنفيلد» مستقبلاً.وسبق لجون هنري، الشخصية الأبرز في مجموعة فينواي، أن أبدى انفتاحه على جذب استثمارات خارجية إلى النادي. وفي سبتمبر (أيلول) 2023، باعت المجموعة حصة تبلغ 4 في المائة إلى شركة «داينستي إكويتي».

جيف بيزوس يدخل ليفربول ضمن تحالف يستحوذ على 30% من النادي (رويترز)

ورغم ضخامة الصفقة الجديدة والأسماء المشاركة فيها، فإن الأموال لن تؤدي إلى زيادة مباشرة في ميزانية ليفربول خلال فترة الانتقالات الحالية، ولن يحصل المدرب أندوني إيراولا على ميزانية إضافية نتيجة الاستثمار، إذ سيواصل النادي اتباع خطته المالية والرياضية المعتمدة.وقال مايك غوردون، رئيس مجموعة فينواي، إن ليفربول اعتمد دائماً على التفكير بما يتجاوز حدود موسم واحد، واتخاذ القرارات التي تخدم مصالح النادي على المدى الطويل، مشيراً إلى أن هذا النهج يواصل جذب مستثمرين وقادة أعمال من مختلف أنحاء العالم.وأضاف أن المجموعة وجدت أن بهاتيا والتحالف الاستثماري يتشاركان معها الرؤية طويلة الأمد، إلى جانب تقديرهما لما يميز ليفربول، معتبراً أن خبراتهم ستكمل الأسس القوية الموجودة بالفعل داخل النادي.وبدأت المحادثات بين بهاتيا ومجموعة فينواي خلال عام 2025، بعدما جرى التعارف بين الطرفين عبر ويل ماكدونو، من بنك «كورستون كابيتال»، واستمرت المفاوضات عدة أشهر قبل الوصول إلى الاتفاق.من جانبه، أعرب بهاتيا، نيابة عن «1892 هولدينغز»، عن فخره بالاستثمار في ليفربول إلى جانب مجموعة فينواي، مؤكداً احترامه لما حققته المجموعة منذ استحواذها على النادي.وقال إن الدخول شريكاً في نادٍ بحجم ليفربول يمثل «امتيازاً كبيراً»، مؤكداً أن الاستثمار جاء نتيجة الإيمان بالنادي وقيادته والرغبة في دعم نجاحاته خلال السنوات المقبلة.ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان بهاتيا سيحضر المباراة الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل على ملعب «سانت جيمس بارك» في 23 أغسطس (آب).ولا تزال الصفقة بحاجة إلى الحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال الإجراءات المعتادة قبل إغلاقها بشكل نهائي.