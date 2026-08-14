برايتون يمدد عقد الباراغوياني غوميز

المدرب الإسباني لآرسنال ميكل أرتيتا (أ.ف.ب)

أعرب المدرب الإسباني لآرسنال بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم ميكل أرتيتا، عن دعمه للمدرب الإيطالي الجديد لمانشستر سيتي إنزو ماريسكا، معتبراً أنه قادر على القيام بـ«عمل مذهل» بعد خلافته بيب غوارديولا.

ويلتقي آرسنال بطل «بريميرليغ» مع مانشستر سيتي بطل كأس إنجلترا في مباراة درع المجتمع في كارديف يوم الأحد، في أول مناسبة كبرى لماريسكا منذ رحيل الإسباني غوارديولا في نهاية الموسم الماضي.

وأشاد أرتيتا الذي سبق أن عمل مساعداً لغوارديولا في سيتي، بمواطنه ومدربه السابق، وذلك خلال مؤتمر صحافي قبل المباراة يوم الجمعة، لكنه يتوقع أن يظل منافس آرسنال على اللقب قوة كبيرة تحت قيادة ماريسكا.

وقال أرتيتا عن غوارديولا الذي أحرز 20 لقباً كبيراً خلال عشرة أعوام أمضاها على رأس الجهاز الفني لسيتي: «أولا وقبل كل شيء، بالنسبة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعتقد بالنسبة إلى البلاد، أرى أنه أرسى نهجاً مختلفاً لفهم اللعبة. هنا، أعتقد أنه ارتقى بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى مستوى مختلف».

وأضاف: «كنت محظوظاً جداً لأنني كنت جزءاً من ذلك لمدة أربعة أعوام، وتمكّنت من فهم ومشاهدة كيف يتم الأمر على نحو يومي. أعتقد أن ما حققه أمر لافت وفريد من نوعه».

وتابع: «أود أن أقول إنه أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم. لأسباب كثيرة، فقد نجح في بلدان مختلفة وبطرق مختلفة. لذا، أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيفتقده».

وأحرز سيتي كأس إنجلترا وكأس الرابطة في الموسم الأخير لغوارديولا، لكنه أنهى الدوري وصيفاً خلف آرسنال.

وأكمل أرتيتا الذي أنهى انتظار آرسنال المستمر منذ 22 عاماً لإحراز لقب الدوري: «كان الأمر ممتعاً، والآن جاء دور إنزو. أعرفه جيداً، وسيقدم شيئاً مختلفاً للنادي».

وأردف: «ما أعرفه هو أن إنزو يملك الشخصية والحضور، والأهم من ذلك، المعرفة الضرورية للقيام بعمل مذهل هناك. لهذا السبب تم اختياره، لأنهم كانوا على الأرجح قادرين على اختيار أي شخص، لكنهم اختاروا إنزو للأسباب الصحيحة».

واستطرد: «أثبت ذلك على جميع المستويات. ما فعله في دوري أبطال أوروبا، وما حققه عندما كان في تشلسي، والآن هنا، لذا، لا يراودني أي شك في أنه سيقوم بعمل رائع».

وكشف أرتيتا أن الثنائي الدولي الإنجليزي ديكلان رايس وبوكايو ساكا قد يشاركان في مباراة درع المجتمع، كما يُرجح مشاركة الوافدين الجديدين البرازيلي برونو غيمارايش واليوناني كريستوس تزوليس أيضاً.

وقال الإسباني: «متحمسون للغاية لبدء الموسم، ولبدئه بأول لقب. عاد جميع اللاعبين الدوليين، ولا يمكننا الانتظار حتى تبدأ المنافسة. يجب أن نقدّم أفضل نسخة لنا يوم الأحد، وهذا هو الهدف، أن نقدّم أفضل أداء وأن نبدأ الموسم بأفضل طريقة من خلال حصد أول لقب».

ولم يكشف أرتيتا الكثير بشأن التقارير التي تحدثت عن سعي «المدفعجية» للتعاقد مع مدافع باير ليفركوزن الألماني غاريل كوانساه، بعد فشله في إقناع أستون فيلا ببيع إزري كونسا.

وعلّق: «لن أتحدث عن أي لاعبين (في أندية أخرى). بالطبع، ما يمكنني التحدُّث عنه هو طموح النادي. نريد تحسين الفريق وتطويره من أجل تحقيق ذلك».