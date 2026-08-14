القادسية... بداية مثالية لموسم الحصاد المنتظر

سجَّل القادسية انطلاقةً مثاليةً في الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على مستضيفه الشباب بثلاثية، في مباراة طبَّق من خلالها المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز، كثيراً من الأفكار الخاصة؛ أبرزها الإبقاء على وجود الظهير الأيمن محمد أبو الشامات في مناطق، وهذه الخطة بدأت فعلياً في مباراة النصر الدورية في الموسم الماضي، وحينها تألَّق وسجَّل، حتى أنسى المتابعين غياب المهاجم الإيطالي ريتيغي، الذي غاب حينها نتيجة الإصابة، ليعود أبو الشامات ويسجِّل الهدف الأول والتعادل في شباك الشباب في افتتاحية دوري هذا الموسم، وهذا ما يجعل المدرب يصرُّ مجدداً على إنهاء صفقة انتقال الظهير الأيمن في الفتح، سعيد باعطية، للقادسية ليكون جاهزاً لتغطية خانة أبو الشامات الدفاعية.

كما عاد الهداف المكسيكي جوليان كينونيس لهوايته المُفضَّلة، وسجَّل الهدف الثاني بل وصنع الهدف الثالث وكثيراً من الفرص التي كان فيها القادسية قريباً من تسجيل نتيجة أقسى في مرمى الشباب.

وحظي الهداف المكسيكي بدعم من أبناء جلدته المقيمة في العاصمة الرياض؛ حيث وُجدوا في المدرجات تقديراً له كونه بات الهدَّاف التاريخي لمنتخب بلاده في المشاركات المونديالية، وسجَّل هدف الافتتاح بالمونديال الأخير.

وسيكون كينونيس، الذي يحمل لقب هداف الموسم الماضي، أمام تحدٍّ جديد لإثبات أنَّه أفضل مهاجم حالياً في الدوري بعد أن تُوِّج هدافاً للنسخة الماضية من الدوري بعد سباق حتى الجولة الأخيرة مع الهداف الإنجليزي الدولي إيفان توني لاعب الأهلي.

ومن جملة المكاسب أيضاً عودة اللاعب تركي العمار للتسجيل بعد أن أوقفت الإصابة مسيرته الموسم الماضي قبل الجولات الحاسمة.

وأظهر اللاعب الشاب محمد القحطاني القادم من الهلال مؤشرات إيجابية، وصنع هدفاً رائعاً من خلال استخدام مهاراته في اختراق دفاع الشباب بالكامل، رغم أنَّه أضاع فرصةً سهلةً للتسجيل، ومع كل ذلك عدّه المدرب رودجرز من أهم مكاسب القادسية هذا الموسم، وعبَّر عن ثقته الكبيرة بهذا اللاعب الشاب الذي يشتعل حماساً ورعبةً لإثبات الوجود على غرار زميله السابق في الهلال مصعب الجوير الذي انتقل للقادسية ومُنح فرصةً كبيرةً وتُوِّج بجائزة أفضل لاعب سعودي في النسخة الماضية.

رودجرز يتفاعل مع أحداث المباراة (تصوير: نايف العتيبي)

مع هذا الفوز لم يخفِ المدرب رودجرز رغبته في استبدال عناصر موجودة من اللاعبين المحليين والأجانب بصفوف الفريق قبل إغلاق فترة التسجيل الشتوية، حيث إن القادسية اقترب كثيراً من ضم النجم الهولندي تيجاني رايندرز الذي يلعب مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أحد عمالقة الأندية العالمية في السنوات الأخيرة، حيث تصل قيمة الصفقة إلى 60 مليون جنيه إسترليني بحسب بعض المصادر المهتمة بسوق الانتقالات في العالم.

وسيكون تيجاني الصفقة الأغلى في تاريخ نادي القادسية، متفوقةً على صفقة ضم اللاعب الإيطالي ماتيو ريتيغي الذي تمَّ التعاقد معه الموسم الماضي من نادي أتالانتا الإيطالي بصفقة لامست حاجز الـ57 مليون جنيه إسترليني.

وفي حال التعاقد مع اللاعب الهولندي فهذا يعني إنهاء عقود أو إعارة لاعب وسط، ما بين الألماني جوليان فايغل، أو الإسباني كاميرون بوترياس، أو حتى كليهما، خصوصاً أنَّ القادسية لديه حالياً 13 لاعباً أجنبياً ويود تقليص هذا العدد وفق الشروط التي تجبر كل نادٍ على تسجيل 8 أسماء أجنبية لبطولة الدوري.

وجرَّب القادسية الاستغناء عن خدمات الحارس البلجيكي كوين كاستليس الذي غاب نتيجة إصابة في الورك، حيث كان غيابه إجبارياً وشارك المحلي أحمد الكسار وسط أنباء تشير إلى أنَّ كاستليس قد يكون خارج قائمة الأسماء الأجنبية الـ8 في حال نجح الكسار في الفترة التي يغيب فيها الحارس المُتوَّج بجائزة الأفضل في دوري الموسم قبل الماضي.

كما أنَّ الإصابة غيَّبت لاعب الوسط الأوروغواياني ناهيتان ناديز عن المباراة الأولى مثل حال الحارس كاستليس.

واكتفى القادسية في الصيف الحالي بضم اللاعب المغربي سفيان الكرواني، إلا أن هناك أحاديث عن وجود رغبة في إعارته أو جعله ضمن قائمة الأسماء التي ستتم الاستعانة بها في البطولات الأخرى في ظلِّ وفرة الأسماء الأجنبية بالفريق.

وإلى حين إغلاق فترة التسجيل الصيفية الحالية ستكون كل القرارات واردة، ليس في القادسية فحسب بل في كثير من الأندية السعودية التي سيكون مسموحاً لها الاستعانة بالأسماء المُسجَّلة حالياً حتى إغلاق فترة الانتقالات في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل.

بقيت الإشارة إلى أنَّ القادسية سيستضيف، الجمعة المقبل، فريق الاتحاد في ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويسعى من خلال هذه المباراة إلى مواصلة الحصاد النقطي، والتأكيد على أن هذا الموسم سيكون موسماً للحصاد من خلال الفوز بإحدى البطولات الـ4 التي سيشارك بها.