إنزاغي: الانتقالات شأن يخص الإدارة الرياضية في الهلال

أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه في الشوط الأول أمام الفيصلي، رغم إقراره بتراجع العطاء خلال الشوط الثاني، وذلك عقب فوز فريقه 4-2 في افتتاح مشواره بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «في الشوط الأول لعبنا بشكل رائع، وفي الشوط الثاني حصل تراجع في عطاء بعض اللاعبين، لكن بإمكاننا تحسين ذلك».

وأضاف: «أكرر أن مستوانا انخفض في الشوط الثاني، وهذا الأمر عانينا منه كجهاز فني خلال المباراة، لكننا نعمل دائماً من أجل التطور وإسعاد جماهيرنا».

وعن جاهزية ثيو هيرنانديز، أوضح مدرب الهلال: «ثيو وصل متأخراً إلى المجموعة، ولم يخض عدداً كافياً من التدريبات، وقريباً سنشاهده مع الفريق»، مشيداً في الوقت ذاته بأداء مالكوم، وقال: «قدم مباراة ممتازة، وعليه مواصلة الظهور بهذا المستوى».

ورفض إنزاغي الخوض في ملف الانتقالات، مؤكداً أن «الحديث عن فترة الانتقالات شأن خاص بالإدارة الرياضية».

وعن الحديث الذي دار بينه وبين بنزيمة عقب صافرة النهاية، قال: «كان حديثاً بين مدرب ولاعبه، تخلله بعض المزاح، وتحدثنا كذلك عن مجريات المباراة. هو مهاجم يعمل دائماً على أن يكون حاضراً ومؤثراً في الأدوار الهجومية».

وأكد المدرب الإيطالي ثقته في العناصر الشابة الموجودة ضمن صفوف الهلال، مضيفاً: «لدينا لاعبون على مستوى عالٍ، وصبري دهل سيحصل على فرصته مستقبلاً، وكذلك بقية اللاعبين الشباب»