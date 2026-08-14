سامر المسحل لـ«الشرق الأوسط»: الاتفاق نادي كبير

وجه سامر المسحل، رئيس نادي الاتفاق، شكره لجماهير ناديه التي حضرت وساندت في مباراة الرياض "رغم الأجواء المناخية الصعبة"، مشيدًا بما قدمه اللاعبون في افتتاحية مشوارهم بالدوري السعودي.

وقال المسحل، لـ«الشرق الأوسط»: ألف شكر لجماهيرنا على الحضور رغم سوء الطقس. لاعبونا ما قصروا، وموسى ديمبيلي، مهاجم الفريق، وعدني قبل المباراة بتسجيل هاتريك، وأوفى بوعده.

وأضاف: لدينا العديد من المنافسات هذا الموسم، أبرزها كأس الخليج للأندية وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب الدوري، ونسعى لتحقيق مركز متقدم في دوري روشن السعودي.

وأكد رئيس الاتفاق أن النادي يمتلك المقومات التي تساعده على المنافسة، وقال: الاتفاق نادٍ كبير، ويملك جهازًا فنيًا ولاعبين مميزين. نحن في المدرجات شعرنا بصعوبة الأجواء، فما بالك باللاعبين داخل الملعب.

وختم المسحل حديثه بالإشارة إلى تحركات النادي في سوق الانتقالات، قائلًا: نأمل أن نعيد الاتفاق إلى منصات التتويج، ونعمل على إبرام المزيد من التعاقدات، لكن لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي لأن الإجراءات لم تكتمل بعد.