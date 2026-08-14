البريك لـ«الشرق الأوسط»": أريد المنتخب

أكد محمد البريك لاعب فريق نيوم أن طموحه في الفترة المقبلة يتركز على الانضمام مجددا إلى المنتخب السعودي والمشاركة في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا.

وقال البريك لـ«الشرق الأوسط» عقب نهاية المواجهة أمام الفيحاء: الحمد لله على تحقيق هذا الانتصار، ومبروك لنا وحظ أوفر لفريق الفيحاء، كانت أول 60 دقيقة من اللقاء سهلة نوعاً ما ولكن بعد حالة الطرد التي تعرض لها زميلنا علاء حجي وجدنا صعوبة في مواصلة الأفضلية.وتابع البريك حديثه بالقول: طموحنا عالي جداً هذا الموسم، وسنأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى، حيث سنفكر في البطولات القادمة.

وختم البريك تصريحه بالإشارة إلى تطلعاته الدولية قائلاً: كل لاعب يطمح بالتأكيد للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، وإن شاء الله أكون ضمن القائمة المختارة في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا القادمتين.

بدوره قال علاء حجي لاعب فريق نيوم أن جدية اللاعبين خلف الفوز على الفيحاء 2/1 رغم الضغط الكثيف، لافتاً إلى أن الفريق رفع شعار المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري السعودي وكذلك البطولة الخليجية.

وأشار حجي لـ«الشرق الأوسط»: المباراة كانت صعبة وسجلنا هدفين في البداية، ولكن بعد ذلك فرض علينا الفيحاء ضغطاً كبيراً، وبفضل جدية اللاعبين حققنا هذا الانتصار المهم والغالي.وزاد حجي: تجانس الفريق أصبح أفضل بكثير وفهمنا أسلوب المدرب بشكل أكبر، وإن شاء الله يستمر هذا المستوى طوال الموسم خصوصاً بعد هذه البداية الجيدة على أرضنا والتي تكللت بالفوز.

وعن حالة الطرد التي تعرض لها، أوضح حجي: بالنسبة لحالة الطرد سأجعل تقييمها للمحللين التحكيميين، ولكن من وجهة نظري الشخصية فقد لعبت الكرة قبل الوصول إلى لاعب الفيحاء.

واختتم حجي حديثه بالحديث عن الأهداف المستقبلية للفريق قائلاً: طموحنا هو المنافسة على مركز متقدم في الدوري، إضافة إلى تحقيق البطولة الخليجية التي تعتبر هدفاً رئيسياً للفريق هذا الموسم.بدوره أكد سعيد بن رحمة لاعب فريق نيوم أنهم تأثروا جراء حالة الطرد ، مشيراً إلى أنهم لعبوا كفريق واحد وحققوا الفوز.

وتحدث بن رحمة لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: الحمد لله على الفوز، قدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول ولكن المباراة أصبحت أكثر صعوبة علينا خلال مجريات الشوط الثاني، ومع ذلك فإننا نسير خطوة تلو الأخرى وسنتحسن أكثر في القادم من المباريات.