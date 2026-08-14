الإفريقي بطل تونس يضم المدافع المالي سيمبارا

الإفريقي بطل تونس يضم المدافع المالي سيمباراhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5307014-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7
انتقل المدافع السويسري زاكاري أتيكامي من ميلان الإيطالي إلى ليون الفرنسي على سبيل الإعارة من دون خيار الشراء حتى 30 يونيو (حزيران).
«الشرق الأوسط» (ليون (فرنسا))
قطر تتحدى الاتحاد الآسيوي بسبب خطاب مفتوح يهاجم إنفانتينوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5307036-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88
قطر تتحدى الاتحاد الآسيوي بسبب خطاب مفتوح يهاجم إنفانتينو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (اللجنة الأولمبية القطرية)
نشبت خلافات متزايدة داخل كرة القدم الآسيوية حول مستقبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بعدما تحدت قطر الاتحاد الآسيوي بشأن قراره بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «يويفا» واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف» في هجوم شامل على جياني إنفانتينو رئيس الفيفا المحاصر بالضغوط.
وكتب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم في خطاب موجه إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي أنه لم يتم استشارته ولا الاتحاد القطري قبل أن تصدر الاتحادات القارية الثلاثة خطاباً مفتوحاً يوم الاثنين الماضي تزعم فيه التحدث بشكل جماعي نيابة عن أعضائها.
ويواجه إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، تمرداً مفتوحاً بعدما هاجم اليويفا والاتحاد الآسيوي والكونكاكاف تصرفه وطالبوه بالاستقالة على خلفية محاولته الفاشلة لجلب استثمارات خاصة في بطولات الفيفا مثل كأس العالم.
وجاء في الخطاب الذي اطلعت عليه «رويترز» وكتبه آل ثاني، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ومجلس الفيفا: «يجب أولاً التحقق من وجود رأي جماعي، فلا يمكن افتراضه، ولا يمكن إيجاده بمجرد الإعلان عنه». وطالب آل ثاني الاتحاد الآسيوي بتوضيح طبيعة الاستشارات التي جرت وعلى أي أساس اعتبر نفسه مخولاً للتحدث بشكل جماعي نيابة عن أعضائه البالغ عددهم 47 عضواً.
ورفض الاتحاد الآسيوي التعليق عندما تواصلت معه «رويترز». ويكشف هذا التدخل عن انقسامات داخل الاتحاد الآسيوي للعبة في لحظة حاسمة في الصراع على قيادة إنفانتينو.
وقال آل ثاني في رسالته إلى رئيس الاتحاد الآسيوي: «لم يتم التشاور مع الاتحاد القطري ولا معي شخصياً... سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، قبل إصدار البيان». وأضاف في رسالته: «لم يتم إرسال أي إشعار مسبق ولم يتم تداول أي مسودة ولم تُتح أي فرصة للتعليق على محتوى البيان أو المساهمة فيه قبل نشره علناً باسم الاتحاد الآسيوي ونيابة عن أعضائه».
ويأتي هذا التحدي بعد أن أيد ستة رؤساء لاتحادات عربية لكرة القدم تشمل قطر والمغرب، الذي يشارك في استضافة كأس العالم 2030، إنفانتينو، أمس الخميس، وسط أزمة الفيفا التي أعقبت فشل اقتراح الاستثمار الخاص. وأربعة من الموقعين الستة وهم آل ثاني وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأحمد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني أعضاء في مجلس الفيفا أيضاً. وكانوا قد قالوا: «نقدر بشدة الجهود المستمرة التي يبذلها السيد إنفانتينو لتطوير كرة القدم عالمياً وتوسيع الفرص في جميع المناطق، وتعزيز دور هذه الرياضة في التقريب بين الناس والمجتمعات».
وتابعوا: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق معه من أجل مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً لكرة القدم العالمية، وتوسيع الفرص وتعزيز مساهمة كرة القدم العربية في اللعبة على الصعيد العالمي».
واقترح إنفانتينو فصل الحقوق التجارية لكأس العالم وبيع 20 في المائة منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع نحو 4.2 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن اقتراحه في أعقاب الضجة التي أثارها.
«الترجي» يتعاقد مع البرازيلي ريبيرو حتى 2029https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5306968-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2029
أعلن نادي الترجي، وصيف بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، التعاقد مع البرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة 3 مواسم حتى يونيو (حزيران) 2029.
وقال «الترجي»، في بيان مقتضب عبر صفحته على «فيسبوك»: «أتم الترجي الرياضي التونسي إجراءات التعاقد مع البرازيلي لوكاس ريبيرو لـ3 مواسم، حتى يونيو 2029».
ولم يكشف «الترجي» عن الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، ولم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الصفقة.
جاء التعاقد مع ريبيرو (27 عاماً)، الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيمن، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع «ليونيسا» الإسباني.
وغادر ريبيرو البرازيل مبكراً إلى أوروبا، وكانت بدايته هناك مع «فالنسيان» الفرنسي عام 2017، ثم انتقل إلى بلجيكا وخاض تجارب مع موكرون وشارلروا وبيفيرين. وفي دوري الدرجة الثانية البلجيكي تحديداً، لعب 66 مباراة، وأسهم في 29 هدفاً بين التسجيل والصناعة. المحطة الأهم في مسيرته جاءت عندما انتقل إلى «ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي في عام 2023. وفي «الدوري» خلال موسمين، سجل 28 هدفاً، وصنع 13 في 44 مباراة: 12 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في موسم 2023-2024، ثم انفجر في الموسم التالي مسجلاً 16 هدفاً، وصانعاً 9 خلال 26 مباراة. وكان موسم 2024-2025 الأفضل في مسيرته؛ أنهى «الدوري» الجنوب أفريقي هدافاً بـ16 هدفاً، وحصد 4 جوائز دفعة واحدة: أفضل لاعب في الموسم، أفضل لاعب باختيار اللاعبين، هداف «الدوري»، وصاحب أفضل هدف في الموسم.
وبعد رحيله عن «صن داونز» في صيف 2025 انتقل إلى «كولتورال ليونيسا» الإسباني في الدرجة الثانية، وخاض معه 27 مباراة في «الدوري»، سجل 5 أهداف، وصنع هدفين، قبل أن تنتهي تجربته الإسبانية، ويتجه إلى «الترجي». ومع «صن داونز» حقق ريبيرو أبرز ألقابه الجماعية: الدوري الجنوب أفريقي مرتين في موسمي 2023-2024 و2024-2025، بالإضافة إلى «الدوري الأفريقي لكرة القدم» في موسم 2023-2024، كما شارك مع «صن داونز» في «كأس العالم للأندية 2025»، وسجل هدفاً خلال البطولة.
مسيرة محمد صلاح في الأحاديث السياسية بين مصر وتركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5306945-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
مسيرة محمد صلاح في الأحاديث السياسية بين مصر وتركيا
صلاح خلال استقباله في تركيا (فيسبوك)
في مشهد لافت يحمل دلالات قوية على عمق تأثير كرة القدم، انتقلت صفقة انضمام قائد «منتخب الفراعنة» محمد صلاح إلى نادي «طرابزون» التركي من الأروقة الرياضية إلى فضاءات السياسة، حيث تخللت اللقاء الذي جمع بين وزيريْ الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان في مدينة «العلمين الجديدة» المصرية، الخميس.
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فيدان، إن «مصر تعرب عن امتنانها للشعب التركي على حفاوة استقبال النجم المصري محمد صلاح الذي نعتز به»، مشيراً إلى أن «الاستقبال الحافل الذي حظي صلاح في تركيا أسعد قلوب المصريين».
ومن جانبه، علق وزير الخارجية التركي قائلا: «نحن سعداء بصفقة محمد صلاح، كأن شعبَي مصر وتركيا قد تعانقا بهذه المناسبة»، مشيراً إلى أن «تلك الصفقة تعكس عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين، وتجسّد متانة العلاقات بين القاهرة وأنقرة».
وعدّ الكاتب والأكاديمي المصري محمد فتحي يونس، مدرس الإعلام في جامعة المنصورة، انتقال صلاح للدوري التركي بمنزلة «تفعيل لواحد من أهم مفردات القوى الناعمة المصرية، فهو نجم عالمي له تأثير مجتمعي كبير أثبتته دراسات عديدة، منها ما رصد دوره في تراجع ظاهرة (الإسلاموفوبيا)، أو الخوف المرضي من الإسلام، في إنجلترا وانخفاض نسبة التغريدات السلبية المتعلقة بالإسلام في أثناء وجوده في ليفربول».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العالم شهد من قبل أدواراً إيجابية لنجوم الرياضة تهدئ من جموح السياسة وأطماعها، منها مثلاً ما فعله ديدييه دروغبا نجم كوت ديفوار قبيل تأهل بلاده للمونديال عام 2007 عندما دعا المتمردين إلى هدنة وإقرار السلام، كما لعب المنتخب الإيفواري مباراة في مناطق المتمردين في الشمال ما مهد للسلام في بلاده».
وحظى محمد صلاح باستقبال وُصف بـ «الأسطوري» من جانب الجماهير التركية، بداية من المسيرات الاحتفالية في شوراع مدينة طرابزون بمجرد الإعلان عن إتمام الصفقة، مروراً بآلاف المشجعين الذي احتشدوا للترحيب به في المطار، فضلاً عن مدرجات ملعب النادي التي غصت بهم، وسط الألعاب النارية والهتافات المدوية.
وتعليقاً على تلك الأجواء قال صلاح: «أنا غاية في السعادة لوجودي في هذا الجو الرائع، هل رأيت شيئاً كهذا من قبل؟ بصراحة، لا أتذكر، لكن رؤية هذا القدر من الحب والاهتمام يُسعدني جداً».
وتعهد، في تصريحات إعلامية، بـ«بذل قصاره جهده لتحقيق النجاح مع طرابزون محلياً وقارياً»، مشيراً إلى أنه «حقق نجاحات في كل نادٍ انضم إليه، وهذا ما سيفعله في تركيا أيضاً».
ولفت فتحي يونس إلى أن «ما فعله محمد صلاح يذكّر مجدداً بما تم قديماً بين الصين والولايات المتحدة فيما عُرف بدبلوماسية (البنغ بونغ) عندما مهدت الرياضة للمصالحة بين البلدين، في بطولة العالم باليابان عام 1971»، مشيراً إلى أن «نجوم الكرة المحبوبين لهم قدرة تفوق الرصاص أحياناً، كما أن صلاح ذهب إلى تركيا متمتعاً بالتفاف جماهيري غير مسبوق حوله، ظهر في طريقة استقباله وتقديمه».