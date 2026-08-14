«الترجي» يتعاقد مع البرازيلي ريبيرو حتى 2029

أعلن نادي الترجي، وصيف بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، التعاقد مع البرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة 3 مواسم حتى يونيو (حزيران) 2029.
وقال «الترجي»، في بيان مقتضب عبر صفحته على «فيسبوك»: «أتم الترجي الرياضي التونسي إجراءات التعاقد مع البرازيلي لوكاس ريبيرو لـ3 مواسم، حتى يونيو 2029».
ولم يكشف «الترجي» عن الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، ولم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الصفقة.
جاء التعاقد مع ريبيرو (27 عاماً)، الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيمن، في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع «ليونيسا» الإسباني.
وغادر ريبيرو البرازيل مبكراً إلى أوروبا، وكانت بدايته هناك مع «فالنسيان» الفرنسي عام 2017، ثم انتقل إلى بلجيكا وخاض تجارب مع موكرون وشارلروا وبيفيرين. وفي دوري الدرجة الثانية البلجيكي تحديداً، لعب 66 مباراة، وأسهم في 29 هدفاً بين التسجيل والصناعة. المحطة الأهم في مسيرته جاءت عندما انتقل إلى «ماميلودي صن داونز» الجنوب أفريقي في عام 2023. وفي «الدوري» خلال موسمين، سجل 28 هدفاً، وصنع 13 في 44 مباراة: 12 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في موسم 2023-2024، ثم انفجر في الموسم التالي مسجلاً 16 هدفاً، وصانعاً 9 خلال 26 مباراة. وكان موسم 2024-2025 الأفضل في مسيرته؛ أنهى «الدوري» الجنوب أفريقي هدافاً بـ16 هدفاً، وحصد 4 جوائز دفعة واحدة: أفضل لاعب في الموسم، أفضل لاعب باختيار اللاعبين، هداف «الدوري»، وصاحب أفضل هدف في الموسم.
وبعد رحيله عن «صن داونز» في صيف 2025 انتقل إلى «كولتورال ليونيسا» الإسباني في الدرجة الثانية، وخاض معه 27 مباراة في «الدوري»، سجل 5 أهداف، وصنع هدفين، قبل أن تنتهي تجربته الإسبانية، ويتجه إلى «الترجي». ومع «صن داونز» حقق ريبيرو أبرز ألقابه الجماعية: الدوري الجنوب أفريقي مرتين في موسمي 2023-2024 و2024-2025، بالإضافة إلى «الدوري الأفريقي لكرة القدم» في موسم 2023-2024، كما شارك مع «صن داونز» في «كأس العالم للأندية 2025»، وسجل هدفاً خلال البطولة.