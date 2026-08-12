«النصر» يستعد لبدء مشواره في «دوري أبطال آسيا للسيدات»

يستعد «النصر» السعودي لبدء مشواره في الدور التمهيدي من «دوري أبطال آسيا للسيدات»، عندما يواجه «الاتحاد» الأردني، في يوم 17 من الشهر الحالي، ضِمن منافسات المجموعة الخامسة التي تُقام مبارياتها على استاد هيسور المركزي في طاجيكستان.

ووضعت قرعة الدور التمهيدي «النصر» في المجموعة الخامسة إلى جانب «الاتحاد» الأردني و«بام خاتون» الإيراني، و«سسكا دوشنبه» الطاجيكي، على أن تخوض الفِرق الجولات الثلات، خلال الفترة من 17 حتى 23 من شهر أغسطس (آب) الحالي.

ويفتتح «النصر» مبارياته بمواجهة «الاتحاد»، الساعة الثالثة مساء الاثنين 17 أغسطس، في حين يلتقي في الجولة الثانية مع «بام خاتون» يوم 20 أغسطس، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة أمام «سسكا دوشنبه» 23 أغسطس.

وفي المباراة الأخرى للجولة الأولى، يلتقي «بام خاتون» مع «سسكا دوشنبه»، بينما تجمع الجولة الثانية الفريق الطاجيكي بـ«الاتحاد»، على أن يواجه «بام خاتون» نظيره «الاتحاد» في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويدخل «النصر» المنافسات الآسيوية بعد أيام من تتويجه بلقب بطولة «اتحاد غرب آسيا للأندية للسيدات»، على أثر فوزه في المباراة النهائية برباعية نظيفة، في إنجازٍ هو الأول من نوعه للأندية السعودية في البطولة.

وتُشكل المشاركة محطة قارية جديدة لـ«النصر»، الذي يسعى لتجاوز الدور التمهيدي ومواصلة حضوره في البطولة الآسيوية.