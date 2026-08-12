غالتييه مدرب نيوم: نسعى لمركز متقدم في الدوري السعودي

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، جاهزية فريقه لانطلاقة الموسم الجديد، مشيراً إلى أن المعسكر الإعدادي في إسبانيا حقق أهدافه، وأن العناصر الجديدة أضافت قوة فنية وبدنية إلى المجموعة.

وقال غالتييه خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الفيحاء: «لدينا الكثير من الأمور للحديث عنها قبل مباراة الفيحاء. خضنا معسكراً ممتازاً في إسبانيا، واللاعبون المنضمون حديثاً أضافوا قوة للفريق، وقدموا مستويات عالية خلال الحصص التدريبية، خصوصاً من الناحية البدنية».

وأضاف: «خلال فترة الانتقالات فقدنا بعض اللاعبين، وفي المقابل تعاقدنا مع لاعبين جدد بهدف تحسين الفريق. مالانغ سار لاعب يملك خبرة كبيرة، ومهند أبو طه لاعب مميز في الجانب الأيسر، أما ماسوراس فهو ليس غريباً على الدوري السعودي، وأنتظر منه الكثير».

️| كريستوف غالتييه مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:-خلال فترة الانتقالات فقدنا بعض اللاعبين، وانتدبنا لاعبين جدد من أجل تحسين الفريق، مالانغ سار لاعب خبير جداً، ومهند أبو طه مميز في الجانب الأيسر، ماسوراس ليس بغريب على الدوري السعودي وانتظر منه الكثير.#نيوم_الفيحاء... — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 12, 2026

وشدد مدرب نيوم على أهمية العناصر السعودية في الموسم الجديد، في ظل تعدد البطولات التي يشارك فيها الفريق، وقال: «تعاقدنا مع لاعبين سعوديين، وسيكون الاعتماد عليهم كبيراً بسبب تعدد البطولات. من الآن عليهم أن يقدموا كل ما لديهم، وأن يسعوا لحجز مراكزهم في المنتخب السعودي خلال الاستحقاقات المقبلة».

وتابع: «المسؤولية تقع علينا كجهاز فني من أجل تطوير اللاعبين، وتحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط».

وتحدث غالتييه عن جاهزية الفريق، والمنشأة الجديدة، قائلاً: «لدينا منشأة النادي الوطني نتدرب فيها، وسنحاول خوض بعض المباريات عليها مستقبلاً. جميع الأدوات والإمكانات أصبحت أفضل من الموسم الماضي».

وعن مواجهة الفيحاء، قال: «المباراة الأولى دائماً صعبة، والأجواء تختلف عن مباريات المعسكر. الفيحاء فريق مميز من الناحية الهجومية، وقد ركزنا على هذا الجانب خلال تحضيراتنا، وأنتظر من اللاعبين تقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق النقاط الثلاث».

وأضاف: «لدينا تسع مباريات خلال 35 يوماً، ولذلك يجب أن يكون التركيز حاضراً بشكل كامل. أنا سعيد جداً بقرارات الإدارة، وكل لاعب في الفريق سيتم الاعتماد عليه».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الأهداف التي يسعى نيوم لتحقيقها في الدوري السعودي، وكأس الملك، والبطولة الخليجية، أوضح غالتييه:

«أريد أن نحقق مستويات أفضل من الموسم الماضي. في كأس الملك نطمح للوصول إلى أدوار متقدمة، وفي الدوري نريد تحقيق مركز متقدم، أما في البطولة الخليجية فإننا نريد الظهور بصورة مشرفة، وتقديم مستويات تليق بالفريق، والمنافسة على تحقيق اللقب».

وعن بعض الخيارات في القائمة، قال غالتييه: «الاتحاد قدم عرضاً مغرياً لفارس عابدي، وفي النهاية كانت هناك استفادة للأطراف الثلاثة».

وتحدث عن مهند أبو طه قائلاً: «هو لاعب دولي، ومميز، لكنه يحتاج إلى المزيد من الحصص التدريبية البدنية للوصول إلى أفضل جاهزية».

وأشار إلى جاهزية إسلام هوساوي، كما أشاد بخالد الرماح، القادم من الفيحاء، واصفاً إياه بأنه لاعب مميز، ومن العناصر الواعدة في فئة الشباب.

وحسم غالتييه خياره في مركز حراسة المرمى، مؤكداً الاعتماد على البولندي مارسين بولكا، وقال: «بولكا سيكون الحارس الذي سنعتمد عليه».

وعن الحارس البرتغالي لويس ماكسيمانو، أوضح: «ماكسيمانو حارس مميز، لكن من الصعب الاعتماد على حارسين أجنبيين في الدوري، خصوصاً مع وجود عشرة لاعبين أجانب في القائمة».

وختم: «سنرى مستقبلاً العروض التي ستقدم للحارس البرتغالي ماكسيمانو، وسنتعامل مع الملف وفق ما يخدم مصلحة الفريق».

وتكشف تصريحات غالتييه عن ملامح واضحة لموسم نيوم الجديد؛ فهو فريق يطمح إلى تحسين نتائجه، وتوسيع قاعدة الاعتماد على اللاعبين السعوديين، والمنافسة على مركز متقدم في الدوري، مع طموح بلوغ مراحل متقدمة في كأس الملك، وتحقيق البطولة الخليجية.