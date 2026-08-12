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الرياضة رياضة سعودية

غالتييه مدرب نيوم: نسعى لمركز متقدم في الدوري السعودي

كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
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غالتييه مدرب نيوم: نسعى لمركز متقدم في الدوري السعودي

كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، جاهزية فريقه لانطلاقة الموسم الجديد، مشيراً إلى أن المعسكر الإعدادي في إسبانيا حقق أهدافه، وأن العناصر الجديدة أضافت قوة فنية وبدنية إلى المجموعة.

وقال غالتييه خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الفيحاء: «لدينا الكثير من الأمور للحديث عنها قبل مباراة الفيحاء. خضنا معسكراً ممتازاً في إسبانيا، واللاعبون المنضمون حديثاً أضافوا قوة للفريق، وقدموا مستويات عالية خلال الحصص التدريبية، خصوصاً من الناحية البدنية».

وأضاف: «خلال فترة الانتقالات فقدنا بعض اللاعبين، وفي المقابل تعاقدنا مع لاعبين جدد بهدف تحسين الفريق. مالانغ سار لاعب يملك خبرة كبيرة، ومهند أبو طه لاعب مميز في الجانب الأيسر، أما ماسوراس فهو ليس غريباً على الدوري السعودي، وأنتظر منه الكثير».

وشدد مدرب نيوم على أهمية العناصر السعودية في الموسم الجديد، في ظل تعدد البطولات التي يشارك فيها الفريق، وقال: «تعاقدنا مع لاعبين سعوديين، وسيكون الاعتماد عليهم كبيراً بسبب تعدد البطولات. من الآن عليهم أن يقدموا كل ما لديهم، وأن يسعوا لحجز مراكزهم في المنتخب السعودي خلال الاستحقاقات المقبلة».

وتابع: «المسؤولية تقع علينا كجهاز فني من أجل تطوير اللاعبين، وتحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط».

وتحدث غالتييه عن جاهزية الفريق، والمنشأة الجديدة، قائلاً: «لدينا منشأة النادي الوطني نتدرب فيها، وسنحاول خوض بعض المباريات عليها مستقبلاً. جميع الأدوات والإمكانات أصبحت أفضل من الموسم الماضي».

وعن مواجهة الفيحاء، قال: «المباراة الأولى دائماً صعبة، والأجواء تختلف عن مباريات المعسكر. الفيحاء فريق مميز من الناحية الهجومية، وقد ركزنا على هذا الجانب خلال تحضيراتنا، وأنتظر من اللاعبين تقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق النقاط الثلاث».

وأضاف: «لدينا تسع مباريات خلال 35 يوماً، ولذلك يجب أن يكون التركيز حاضراً بشكل كامل. أنا سعيد جداً بقرارات الإدارة، وكل لاعب في الفريق سيتم الاعتماد عليه».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الأهداف التي يسعى نيوم لتحقيقها في الدوري السعودي، وكأس الملك، والبطولة الخليجية، أوضح غالتييه:

«أريد أن نحقق مستويات أفضل من الموسم الماضي. في كأس الملك نطمح للوصول إلى أدوار متقدمة، وفي الدوري نريد تحقيق مركز متقدم، أما في البطولة الخليجية فإننا نريد الظهور بصورة مشرفة، وتقديم مستويات تليق بالفريق، والمنافسة على تحقيق اللقب».

وعن بعض الخيارات في القائمة، قال غالتييه: «الاتحاد قدم عرضاً مغرياً لفارس عابدي، وفي النهاية كانت هناك استفادة للأطراف الثلاثة».

وتحدث عن مهند أبو طه قائلاً: «هو لاعب دولي، ومميز، لكنه يحتاج إلى المزيد من الحصص التدريبية البدنية للوصول إلى أفضل جاهزية».

وأشار إلى جاهزية إسلام هوساوي، كما أشاد بخالد الرماح، القادم من الفيحاء، واصفاً إياه بأنه لاعب مميز، ومن العناصر الواعدة في فئة الشباب.

وحسم غالتييه خياره في مركز حراسة المرمى، مؤكداً الاعتماد على البولندي مارسين بولكا، وقال: «بولكا سيكون الحارس الذي سنعتمد عليه».

وعن الحارس البرتغالي لويس ماكسيمانو، أوضح: «ماكسيمانو حارس مميز، لكن من الصعب الاعتماد على حارسين أجنبيين في الدوري، خصوصاً مع وجود عشرة لاعبين أجانب في القائمة».

وختم: «سنرى مستقبلاً العروض التي ستقدم للحارس البرتغالي ماكسيمانو، وسنتعامل مع الملف وفق ما يخدم مصلحة الفريق».

وتكشف تصريحات غالتييه عن ملامح واضحة لموسم نيوم الجديد؛ فهو فريق يطمح إلى تحسين نتائجه، وتوسيع قاعدة الاعتماد على اللاعبين السعوديين، والمنافسة على مركز متقدم في الدوري، مع طموح بلوغ مراحل متقدمة في كأس الملك، وتحقيق البطولة الخليجية.

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الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
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الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لتسجيل عقد اللاعب عبدالرحمن غريب، رغم إعادة رفع العقد مجدداً عقب إتمام التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا.

وكانت إدارة النصر قد توصلت قبل نحو شهرين إلى اتفاق نهائي مع غريب لتجديد عقده، إلا أن استمرار القيود المالية المفروضة على النادي حال دون تسجيل العقد رسمياً حتى الآن، في ظل التشديد الرقابي على التزامات النادي المالية وعدم السماح له بإتمام عمليات التسجيل.

وبحسب المصادر، فإن الوضع ذاته ينطبق على الحارس راغد النجار، الذي اتفقت معه إدارة النصر على التوقيع، إلا أن تسجيل عقده لا يزال متوقفاً بسبب القيود الحالية، فيما تعمل الإدارة النصراوية على تقديم ضمانات وخطط مالية للجهات المعنية بهدف معالجة الإشكالات ورفع القيود المفروضة على النادي.

وفي ملف آخر، توقفت خلال الفترة الأخيرة مفاوضات النصر والفتح بشأن صفقة انتقال الحارس نواف العقيدي والمهاجم محمد مران إلى الفتح، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطيه والحارس عبدالهادي علوان إلى النصر ، فيما تسعى ادارة النصر للابقاء على حارسه نواف العقيدي لثلاث سنوات قادمة.

وأوضحت المصادر أن تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الرقابة المالية، والذي أعاق إتمام الصفقة خلال الفترة الماضية، فتح الباب أمام دخول نادي القادسية في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيمن سعيد باعطيه، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة النصر في الوقت ذاته إلى معالجة القيود المالية المفروضة عليها، بما يتيح لها إتمام الصفقات والاتفاقات التي أبرمتها مسبقاً، وفي مقدمتها تجديد عقد غريب والتعاقد مع النجار.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
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سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً للمباراة، وأنه سيدخلها بثقة بحثاً عن تقديم مستوى إيجابي.

وقال سوليناس خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الهلال فريق صعب، ويُعد من أفضل الأندية الآسيوية، كما يملك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، لكننا استعددنا للمباراة بصورة جيدة، واللاعبون قدموا عملاً مميزاً خلال التدريبات، وسنخوض اللقاء بكل ثقة».

وأشاد المدرب الإيطالي بعمل إدارة الفيصلي خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «نشكر الإدارة على جهودها في تأمين احتياجات الفريق خلال فترة قياسية، وما قامت به يُعد عملاً نموذجياً يُحسب لها».

وتابع: «نأمل أن نقدم مباراة جميلة تليق بسمعة الدوري السعودي، الذي أصبح يحتل مكانة متقدمة بين دوريات العالم».

وعن عدم نجاح الفيصلي تاريخياً في تحقيق الفوز على الهلال، شدد سوليناس على أنه لا ينظر إلى نتائج المواجهات السابقة، قائلاً: «لدينا معلومات كافية عن الهلال واستعددنا للمباراة جيداً. هناك اختلاف في الأهداف؛ الهلال ينافس على لقب الدوري، بينما نسعى نحن إلى التقدم نحو مناطق الوسط».

واختتم: «الهلال فريق صعب، لكنني لا أؤمن بعُقدة التاريخ، والنتيجة تبقى في علم الغيب. أعد جماهير الفيصلي بأن نقدم المستوى المأمول».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

أعلن نادي نيوم رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط السعودي فيصل الغامدي قادماً من نادي الاتحاد، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم صفوف نيوم بعناصر محلية، حيث يُعد الغامدي من أبرز لاعبي خط الوسط السعوديين، وسبق له تمثيل أندية الاتفاق والاتحاد، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع جينك البلجيكي.

ومن المنتظر أن يشكل الغامدي إضافة جديدة لخط وسط نيوم، لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرة على المستويين المحلي والدولي.

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