كانسيلو يختار «برشلونة»... و«الهلال» يؤجل عودته إلى «كامب نو»

يواصل البرتغالي جواو كانسيلو الضغط باتجاه العودة إلى «برشلونة»، بعدما نشر، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له بقميص النادي الكتالوني، في رسالةٍ بدت واضحة بشأن رغبته في ارتداء ألوان الفريق مجدداً، في وقتٍ لا تزال فيه مفاوضات انتقاله من «الهلال» السعودي تواجه بعض التعقيدات.

وكانسيلو، الذي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع «برشلونة» على سبيل الإعارة، توصَّل إلى اتفاق مع النادي الإسباني للانضمام إليه لمدة موسمين، في حين يُجري «برشلونة» مفاوضات مع «الهلال» لإتمام الصفقة مقابل نحو 10 ملايين يورو.

ووفق صحيفة «سبورت» الكتالونية، يشير بعض التقارير الإسبانية إلى أن بعض المسائل المالية والضريبية، إلى جانب تمسُّك «الهلال» ببعض شروط الصفقة، تسببت في تأخير إتمام الانتقال، بعدما كان «برشلونة» يأمل في حسم العملية مبكراً، بما يسمح للاعب بالانضمام إلى استعدادات الفريق للموسم الجديد.

واضطر كانسيلو، في الأيام الماضية، إلى الوجود في السعودية، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبله، قبل أن يظهر مجدداً مع «الهلال»، خلال افتتاح منشأة النادي الجديدة، في وقتٍ منحه النادي رقماً رسمياً ضِمن قائمته للموسم المقبل.

ورغم هذه التطورات، تؤكد التقارير الواردة من «برشلونة» أن النادي لا يزال متمسكاً بإتمام الصفقة، وأن العملية لا تواجه خطراً حقيقياً، في الوقت الحالي. ويُنظر إلى رسالة كانسيلو الأخيرة بوصفها مؤشراً إضافياً إلى رغبته في العودة إلى «برشلونة»، وربما محاولة للضغط على الناديين من أجل تسريع المفاوضات وإنهاء الملف.

كان كانسيلو قد لعب مع «برشلونة»، في الموسم الماضي، لمدة ستة أشهر، ونجح في فرض نفسه لاعباً أساسياً تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، الذي يرغب بدوره في استمرار الظهير البرتغالي ضِمن تشكيلته للموسم الجديد.

يأتي تمسك «برشلونة» بضم كانسيلو في ظل حاجة الفريق لتعزيز مركز الظهير، خصوصاً بعد رحيل رونالد أراوخو، بينما يرى الجهاز الفني أن اللاعب البرتغالي يمتلك الخبرة اللازمة للقيام بدور أساسي في الفريق.

وفي المقابل، كان «الهلال» قد منح كانسيلو القميص الرسمي للموسم الجديد، رغم أن اللاعب لم يُسجَّل في قائمة الفريق بـ«دوري المحترفين السعودي»، خلال الموسم الماضي، وهو ما سمح له بالانتقال إلى «برشلونة» على سبيل الإعارة.

وبين رغبة اللاعب في العودة إلى إسبانيا وتمسُّك «برشلونة» بضمّه، يبقى حسم الصفقة مرتبطاً بتوصل الناديين إلى اتفاق نهائي بشأن التفاصيل المالية، لتتضح بعدها وجهة كانسيلو قبل انطلاق الموسم الجديد.