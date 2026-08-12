«دورة تورنتو»: غوف تتأهل إلى نصف النهائي بعد انسحاب بنتشيتش

تأهلت الأميركية كوكو غوف إلى الدور قبل النهائي من بطولة كندا المفتوحة للتنس، أمس الثلاثاء، بعدما انسحبت منافِستها السويسرية بليندا بنتشيتش من مواجهتها في دور الثمانية بسبب إصابة في الفخذ.

وتجنبت غوف بذلك المزيد من الضغوط البدنية قبل انطلاق بطولة أميركا المفتوحة، آخِر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

وستواجه المصنفة الرابعة عالمياً، والمتوَّجة بلقب «أميركا المفتوحة» عام 2023، الفائزة من مواجهة اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة 11، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية، من أجل حجز بطاقة العبور إلى النهائي في تورونتو.

وبوصولها إلى المربع الذهبي دون لعب، تسجل غوف، البالغة من العمر 22 عاماً، ظهورها السادس عشر في ما قبل نهائي إحدى البطولات من فئة ألف نقطة خلال مسيرتها، في حين تتطلع إلى إحراز أول ألقابها منذ عام بعد سلسلة من النتائج القوية التي وضعتها على مقربة من التتويج.

وكانت اللاعبة الأميركية قد حلّت وصيفة في بطولتيْ ميامي وروما هذا الموسم، قبل أن تتوقف مسيرتها في «ويمبلدون» عند الدور قبل النهائي، على أثر هزيمة مؤلمة حرَمَتها من مواصلة مشوار بدا واعداً نحو اللقب.

وأدخلت غوف بعض التعديلات التكتيكية على أسلوب لعبها في الفترة الأخيرة، وبدت في أفضل حالاتها، خلال مشاركتها في تورونتو، إذ لم تخسر أي مجموعة حتى الآن.