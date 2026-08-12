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الرياضة رياضة سعودية

تحركات جديدة في «الترجي» لتدعيم صفوفه قبل بدء «الدوري السعودي للسيدات»

احتفالية الفريق بعد فوزه بالدرجة الأولى (الحساب الرسمي لـ«سيدات الترجي»)
احتفالية الفريق بعد فوزه بالدرجة الأولى (الحساب الرسمي لـ«سيدات الترجي»)
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تحركات جديدة في «الترجي» لتدعيم صفوفه قبل بدء «الدوري السعودي للسيدات»

احتفالية الفريق بعد فوزه بالدرجة الأولى (الحساب الرسمي لـ«سيدات الترجي»)
احتفالية الفريق بعد فوزه بالدرجة الأولى (الحساب الرسمي لـ«سيدات الترجي»)

كشفت مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، عن تحركات جديدة من إدارة فريق «الترجي»، بطل «دوري الدرجة الأولى للسيدات»، والصاعد حديثاً إلى «الدوري السعودي الممتاز»، لضمّ أسماء جديدة تدعم الفريق في الموسم الجديد.

وأبرز الأسماء المطروحة فجر سعد لاعبة فريق «شعلة الشرقية»، ومشاعل الحربي لاعبة فريق «القادسية»، وماريا النجار حارسة مرمى فريق «النهضة».

وأشارت المصادر نفسها إلى توجّه الإدارة إلى تجديد عقد المدرب البحريني عيسى العيناوي لموسم إضافي، بجانب اللاعبات فيّ الحربي، وضحى المسعري، وريناد القو، والمحترفة التونسية وفاء مسعود.

يُذكر أن فريق «الترجي» يستضيف نظيره «الأهلي» على ملعبه في القطيف، ضِمن منافسات الجولة الأولى من «الدوري الممتاز» بنسخته الخامسة.

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الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
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الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لتسجيل عقد اللاعب عبدالرحمن غريب، رغم إعادة رفع العقد مجدداً عقب إتمام التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا.

وكانت إدارة النصر قد توصلت قبل نحو شهرين إلى اتفاق نهائي مع غريب لتجديد عقده، إلا أن استمرار القيود المالية المفروضة على النادي حال دون تسجيل العقد رسمياً حتى الآن، في ظل التشديد الرقابي على التزامات النادي المالية وعدم السماح له بإتمام عمليات التسجيل.

وبحسب المصادر، فإن الوضع ذاته ينطبق على الحارس راغد النجار، الذي اتفقت معه إدارة النصر على التوقيع، إلا أن تسجيل عقده لا يزال متوقفاً بسبب القيود الحالية، فيما تعمل الإدارة النصراوية على تقديم ضمانات وخطط مالية للجهات المعنية بهدف معالجة الإشكالات ورفع القيود المفروضة على النادي.

وفي ملف آخر، توقفت خلال الفترة الأخيرة مفاوضات النصر والفتح بشأن صفقة انتقال الحارس نواف العقيدي والمهاجم محمد مران إلى الفتح، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطيه والحارس عبدالهادي علوان إلى النصر ، فيما تسعى ادارة النصر للابقاء على حارسه نواف العقيدي لثلاث سنوات قادمة.

وأوضحت المصادر أن تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الرقابة المالية، والذي أعاق إتمام الصفقة خلال الفترة الماضية، فتح الباب أمام دخول نادي القادسية في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيمن سعيد باعطيه، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة النصر في الوقت ذاته إلى معالجة القيود المالية المفروضة عليها، بما يتيح لها إتمام الصفقات والاتفاقات التي أبرمتها مسبقاً، وفي مقدمتها تجديد عقد غريب والتعاقد مع النجار.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
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سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً للمباراة، وأنه سيدخلها بثقة بحثاً عن تقديم مستوى إيجابي.

وقال سوليناس خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الهلال فريق صعب، ويُعد من أفضل الأندية الآسيوية، كما يملك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، لكننا استعددنا للمباراة بصورة جيدة، واللاعبون قدموا عملاً مميزاً خلال التدريبات، وسنخوض اللقاء بكل ثقة».

وأشاد المدرب الإيطالي بعمل إدارة الفيصلي خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «نشكر الإدارة على جهودها في تأمين احتياجات الفريق خلال فترة قياسية، وما قامت به يُعد عملاً نموذجياً يُحسب لها».

وتابع: «نأمل أن نقدم مباراة جميلة تليق بسمعة الدوري السعودي، الذي أصبح يحتل مكانة متقدمة بين دوريات العالم».

وعن عدم نجاح الفيصلي تاريخياً في تحقيق الفوز على الهلال، شدد سوليناس على أنه لا ينظر إلى نتائج المواجهات السابقة، قائلاً: «لدينا معلومات كافية عن الهلال واستعددنا للمباراة جيداً. هناك اختلاف في الأهداف؛ الهلال ينافس على لقب الدوري، بينما نسعى نحن إلى التقدم نحو مناطق الوسط».

واختتم: «الهلال فريق صعب، لكنني لا أؤمن بعُقدة التاريخ، والنتيجة تبقى في علم الغيب. أعد جماهير الفيصلي بأن نقدم المستوى المأمول».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

أعلن نادي نيوم رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط السعودي فيصل الغامدي قادماً من نادي الاتحاد، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم صفوف نيوم بعناصر محلية، حيث يُعد الغامدي من أبرز لاعبي خط الوسط السعوديين، وسبق له تمثيل أندية الاتفاق والاتحاد، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع جينك البلجيكي.

ومن المنتظر أن يشكل الغامدي إضافة جديدة لخط وسط نيوم، لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرة على المستويين المحلي والدولي.

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