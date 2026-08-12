تحركات جديدة في «الترجي» لتدعيم صفوفه قبل بدء «الدوري السعودي للسيدات»

كشفت مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، عن تحركات جديدة من إدارة فريق «الترجي»، بطل «دوري الدرجة الأولى للسيدات»، والصاعد حديثاً إلى «الدوري السعودي الممتاز»، لضمّ أسماء جديدة تدعم الفريق في الموسم الجديد.
وأبرز الأسماء المطروحة فجر سعد لاعبة فريق «شعلة الشرقية»، ومشاعل الحربي لاعبة فريق «القادسية»، وماريا النجار حارسة مرمى فريق «النهضة».
وأشارت المصادر نفسها إلى توجّه الإدارة إلى تجديد عقد المدرب البحريني عيسى العيناوي لموسم إضافي، بجانب اللاعبات فيّ الحربي، وضحى المسعري، وريناد القو، والمحترفة التونسية وفاء مسعود.
يُذكر أن فريق «الترجي» يستضيف نظيره «الأهلي» على ملعبه في القطيف، ضِمن منافسات الجولة الأولى من «الدوري الممتاز» بنسخته الخامسة.