النصر يترقب ماينيان... حارس ميلان على رادار رونالدو

يعيش الفرنسي مايك ماينيان، حارس مرمى وقائد ميلان، صيفاً مليئاً بالتساؤلات، بعدما تزايدت المؤشرات حول عدم رضاه عن وضعه داخل النادي، بالتزامن مع ظهور اهتمام من النصر السعودي بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن علاقة ماينيان بميلان لم تعد بالمتانة التي كانت عليها في السنوات الماضية، رغم أن الحارس الفرنسي جدد عقده مع النادي في يناير (كانون الثاني) الماضي حتى عام 2031، وبراتب يصل إلى نحو 7 ملايين يورو سنوياً شاملة الحوافز.

وتعود بعض علامات التوتر إلى نهاية الموسم الماضي، بعدما أنهى ميلان الدوري الإيطالي بعيداً عن المنافسة الأوروبية، قبل أن تتغير ملامح الفريق مع إقالة المدرب ماسيميليانو أليغري، ورحيل المدير الرياضي إيغلي تاري، إلى جانب مغادرة مدرب حراس المرمى كلاوديو فيليبي. وتفيد التقارير بأن ماينيان لم يكن راضياً عن هذه التغييرات، خصوصاً علاقته القوية بفيليبي.

كما أثار تأخر الحارس الفرنسي في العودة إلى تدريبات الفريق جدلاً إضافياً، إذ كان مقرراً أن يعود في 12 أغسطس (آب)، قبل أن يحصل على أربعة أيام إضافية من الإجازة، ليعود في 16 من الشهر الحالي. واعتبرت إدارة ميلان الخطوة محاولة لتهدئة الأجواء، خصوصاً مع حصول أدريان رابيو على الإجازة الإضافية نفسها.

وزادت التكهنات بعدما قلّص ماينيان حضوره على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت اختفت فيه إشارات كرة القدم تقريباً من حساباته، ما دفع بعض وسائل الإعلام الإيطالية إلى الربط بين ذلك وحالة عدم الرضا التي يعيشها اللاعب.

في المقابل، لا يبدو أن ميلان يريد الدخول في مواجهة مع قائده. فالنادي، وفق التقرير، لا يزال متمسكاً بالحارس الفرنسي، ويأمل في أن يعود إلى إيطاليا، ويتعامل باحترافية كاملة، مواصلاً الدفاع عن ألوان الفريق، وحمل شارة القيادة. ولا توجد داخل النادي شكوك حول قدراته الفنية، أو قيمته كأحد أفضل حراس المرمى في العالم.

لكن ظهور النصر على الخط قد يفتح الباب أمام سيناريو مختلف. فالنادي السعودي، الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحث عن حارس مرمى جديد بعد رحيل البرازيلي بينتو، ويُعد ماينيان أحد الأسماء التي برزت في دائرة الاهتمام.

وتبقى إمكانية انتقال الحارس الفرنسي إلى الدوري السعودي غير واضحة حتى الآن، خصوصاً أن ماينيان مرتبط بعقد طويل مع ميلان، لكن فارق الإمكانات المالية قد يجعل العرض السعودي أكثر إغراءً من معظم الخيارات المتاحة له في أوروبا.

ومن المنتظر أن يكون مستقبل ماينيان أحد الملفات التي ستناقشها إدارة ميلان في اجتماعها المقبل، وسط رغبة في عقد جلسة مباشرة مع الحارس لمعرفة موقفه الحقيقي من الاستمرار.

ويبدو موقف ميلان واضحاً: النادي لا يريد التخلي عن قائده، لكنه في الوقت نفسه لا يرغب في الاحتفاظ بلاعب يشعر بأنه مجبر على البقاء، خصوصاً أن ماينيان يحصل على أحد أعلى الرواتب في الفريق. لذلك، إذا تأكدت عدم رغبته في مواصلة التجربة، فقد يبدأ النادي دراسة عروض الرحيل، وحينها قد يكون النصر أول الأندية التي تطرق باب ميلان.