وجهة «أمالا» تزيّن قميص الأهلي

جدّدت «البحر الأحمر الدولية»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطورة لأكثر المشاريع المتجددة طموحاً في العالم، اتفاقية رعايتها للنادي الأهلي السعودي لموسمٍ واحد (2026 -2027)، في خطوة تنقل الشراكة إلى مرحلة أعمق بعد ثلاثة مواسم متصلة، ويحمل فيها الفريق الأول اسم وجهة «أمالا» على صدر قميصه.

وقد تمّ تجديد الشراكة في حفل توقيع أقيم في وجهة «أمالا»، وقّع خلاله المهندس فهد البلوي، رئيس مشاريع وجهة «أمالا»، اتفاقية الشراكة الجديدة مع شركة النادي الأهلي السعودي، ممثّلةً بالرئيس التنفيذي فابريس بوكيه.

الشركة أطلقت رعايتها للنادي في 2023 لتصبح «الراعي البلاتيني» للفريق (البحر الأحمر الدولية)

وكانت الشركة قد أطلقت رعايتها للنادي في يونيو (حزيران) 2023، لتصبح «الراعي البلاتيني» للفريق الأول. وعلى مدى المواسم الثلاثة الماضية، حقّق النادي إنجازات لافتة، توّجها بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في عامي 2025 و2026، إلى جانب كأس السوبر السعودي 2025، لتتوافق مسيرة الإنجاز مع مسيرة الشراكة. ويأتي التجديد اليوم ليؤكد استمرار هذا الالتزام، وينقله من التعريف باسم الشركة المطوّرة، إلى دعوة مفتوحة لعشّاق الرياضة كي يعيشوا تجربة إحدى وجهاتها العالمية.

ويعكس رفع اسم وجهة «أمالا» على القميص عمق الشراكة ونضجها؛ فبعد أن عرّفت الرعاية بالشركة بوصفها المطوّر خلف أكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً، تنتقل اليوم لتعرّف بتجربة يستطيع كل شخص أن يزورها ويعيشها، في العام نفسه الذي رحّبت فيه وجهة «أمالا» بأول ضيوفها.

تمّ تجديد الشراكة في حفل توقيع أقيم في وجهة «أمالا» (البحر الأحمر الدولية)

ولا تقف أهمية هذه الشراكة عند حدود الرعاية الرياضية، بل تمتدّ لتجسّد لقاءً بين قطاعين حيويين يقودان مسيرة التحول في السعودية: الرياضة بما تحمله من طاقة وانتماء، والسياحة المتجددة بما تمثّله من رؤية للمستقبل. فحين يرتبط اسم وجهة عالمية بأحد أعرق الأندية وأوسعها جماهيرية، يتّسع أثر الشراكة ليشمل الجمهور الرياضي في السعودية والخليج والعالم العربي، ويمنح النادي حضوراً في سياق سياحي عالمي يتجاوز حدود الملعب، ويعرّف بوجهة سعودية يفخر بها الجميع.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية»: «حين وقّعنا شراكتنا مع النادي الأهلي قبل ثلاثة مواسم، قطعنا على أنفسنا عهداً بأن نكون شريكاً فاعلاً في مسيرة الرياضة السعودية. واليوم إذ نجدّد هذا العهد من قلب وجهة (أمالا)، نرفع اسمها على صدر الفريق؛ لأن الشراكة بلغت من العمق ما يجعلها تحمل اسم تجربة يعيشها الجمهور، لا اسم مطوّر فحسب. النادي الأهلي بإرثه العريق وجماهيره الوفية شريكٌ يليق بأن يرتبط اسمه بوجهة عالمية يفخر بها كل سعودي».

من جانبه، قال فابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي لـ«شركة النادي الأهلي السعودي»: «تجديد شراكتنا مع (البحر الأحمر الدولية) امتدادٌ لعلاقة أثبتت قيمتها على مدى ثلاثة مواسم، رافقت خلالها مسيرة النادي وإنجازاته. وأن يحمل الفريق الأول اسم وجهة (أمالا) شرفٌ يعكس مكانة النادي ويربط شغف جماهيره بوجهة سعودية عالمية. نتطلّع في هذه المرحلة إلى شراكة أعمق تخدم النادي والرياضة السعودية، وتليق بتطلعات جمهورنا الوفيّ».

فهد البلوي رئيس مشاريع وجهة «أمالا» خلال توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع «شركة الأهلي» (البحر الأحمر الدولية)

وتمثّل وجهة «أمالا»، الوجهة الثانية التي تطوّرها الشركة على الساحل الشمالي الغربي للسعودية، أيقونة الاستشفاء العالمية. وقد رحّبت بأول ضيوفها في عام 2026، وتضمّ نخبة من المنتجعات والعلامات العالمية في منطقة «تربل باي»، من بينها منتجع ومساكن «فورسيزونز أمالا» ومنتجع «سيكس سنسز أمالا»، إلى جانب «نادي يخوت أمالا» و«كوراليوم - مركز الحياة البحرية» الذي يجمع بين البحث العلمي والتجربة السياحية في الحفاظ على البيئة البحرية. ويخدم الوجهة مطار الوجه الدولي الذي طوّرته الشركة خدمةً لأهالي المنطقة وزوارها معاً، على بعد نحو 45 دقيقة بالمركبات الكهربائية و20 دقيقة بالطائرة المائية.

وتشهد وجهة «أمالا» خلال الأشهر المقبلة موجة افتتاحات متتالية تكتمل بها منطقة «تربل باي»؛ إذ تفتح ستة منتجعات عالمية أبوابها تباعاً، هي منتجع «كلينيك لابريري» الصحي، أمالا، ومنتجع «جاياسوم» الصحي، أمالا، ومنتجع «روزوود أمالا»، ومنتجع «إكوينوكس أمالا»، ومنتجع «ريتز كارلتون أمالا»، ومنتجع «ناموس أمالا»، إلى جانب المجموعة السكنية «ذا كوليكشن»؛ لترسّخ الوجهة مكانتها واحدةً من أكبر وجهات الاستشفاء الفاخر في العالم.