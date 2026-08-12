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الرياضة رياضة سعودية

وجهة «أمالا» تزيّن قميص الأهلي

فهد البلوي رئيس مشاريع وجهة «أمالا» خلال توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع «شركة الأهلي» (البحر الأحمر الدولية)
فهد البلوي رئيس مشاريع وجهة «أمالا» خلال توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع «شركة الأهلي» (البحر الأحمر الدولية)
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وجهة «أمالا» تزيّن قميص الأهلي

فهد البلوي رئيس مشاريع وجهة «أمالا» خلال توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع «شركة الأهلي» (البحر الأحمر الدولية)
فهد البلوي رئيس مشاريع وجهة «أمالا» خلال توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع «شركة الأهلي» (البحر الأحمر الدولية)

جدّدت «البحر الأحمر الدولية»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطورة لأكثر المشاريع المتجددة طموحاً في العالم، اتفاقية رعايتها للنادي الأهلي السعودي لموسمٍ واحد (2026 -2027)، في خطوة تنقل الشراكة إلى مرحلة أعمق بعد ثلاثة مواسم متصلة، ويحمل فيها الفريق الأول اسم وجهة «أمالا» على صدر قميصه.

وقد تمّ تجديد الشراكة في حفل توقيع أقيم في وجهة «أمالا»، وقّع خلاله المهندس فهد البلوي، رئيس مشاريع وجهة «أمالا»، اتفاقية الشراكة الجديدة مع شركة النادي الأهلي السعودي، ممثّلةً بالرئيس التنفيذي فابريس بوكيه.

الشركة أطلقت رعايتها للنادي في 2023 لتصبح «الراعي البلاتيني» للفريق (البحر الأحمر الدولية)

وكانت الشركة قد أطلقت رعايتها للنادي في يونيو (حزيران) 2023، لتصبح «الراعي البلاتيني» للفريق الأول. وعلى مدى المواسم الثلاثة الماضية، حقّق النادي إنجازات لافتة، توّجها بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في عامي 2025 و2026، إلى جانب كأس السوبر السعودي 2025، لتتوافق مسيرة الإنجاز مع مسيرة الشراكة. ويأتي التجديد اليوم ليؤكد استمرار هذا الالتزام، وينقله من التعريف باسم الشركة المطوّرة، إلى دعوة مفتوحة لعشّاق الرياضة كي يعيشوا تجربة إحدى وجهاتها العالمية.

ويعكس رفع اسم وجهة «أمالا» على القميص عمق الشراكة ونضجها؛ فبعد أن عرّفت الرعاية بالشركة بوصفها المطوّر خلف أكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً، تنتقل اليوم لتعرّف بتجربة يستطيع كل شخص أن يزورها ويعيشها، في العام نفسه الذي رحّبت فيه وجهة «أمالا» بأول ضيوفها.

تمّ تجديد الشراكة في حفل توقيع أقيم في وجهة «أمالا» (البحر الأحمر الدولية)

ولا تقف أهمية هذه الشراكة عند حدود الرعاية الرياضية، بل تمتدّ لتجسّد لقاءً بين قطاعين حيويين يقودان مسيرة التحول في السعودية: الرياضة بما تحمله من طاقة وانتماء، والسياحة المتجددة بما تمثّله من رؤية للمستقبل. فحين يرتبط اسم وجهة عالمية بأحد أعرق الأندية وأوسعها جماهيرية، يتّسع أثر الشراكة ليشمل الجمهور الرياضي في السعودية والخليج والعالم العربي، ويمنح النادي حضوراً في سياق سياحي عالمي يتجاوز حدود الملعب، ويعرّف بوجهة سعودية يفخر بها الجميع.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ«البحر الأحمر الدولية»: «حين وقّعنا شراكتنا مع النادي الأهلي قبل ثلاثة مواسم، قطعنا على أنفسنا عهداً بأن نكون شريكاً فاعلاً في مسيرة الرياضة السعودية. واليوم إذ نجدّد هذا العهد من قلب وجهة (أمالا)، نرفع اسمها على صدر الفريق؛ لأن الشراكة بلغت من العمق ما يجعلها تحمل اسم تجربة يعيشها الجمهور، لا اسم مطوّر فحسب. النادي الأهلي بإرثه العريق وجماهيره الوفية شريكٌ يليق بأن يرتبط اسمه بوجهة عالمية يفخر بها كل سعودي».

من جانبه، قال فابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي لـ«شركة النادي الأهلي السعودي»: «تجديد شراكتنا مع (البحر الأحمر الدولية) امتدادٌ لعلاقة أثبتت قيمتها على مدى ثلاثة مواسم، رافقت خلالها مسيرة النادي وإنجازاته. وأن يحمل الفريق الأول اسم وجهة (أمالا) شرفٌ يعكس مكانة النادي ويربط شغف جماهيره بوجهة سعودية عالمية. نتطلّع في هذه المرحلة إلى شراكة أعمق تخدم النادي والرياضة السعودية، وتليق بتطلعات جمهورنا الوفيّ».

فهد البلوي رئيس مشاريع وجهة «أمالا» خلال توقيع اتفاقية الشراكة الجديدة مع «شركة الأهلي» (البحر الأحمر الدولية)

وتمثّل وجهة «أمالا»، الوجهة الثانية التي تطوّرها الشركة على الساحل الشمالي الغربي للسعودية، أيقونة الاستشفاء العالمية. وقد رحّبت بأول ضيوفها في عام 2026، وتضمّ نخبة من المنتجعات والعلامات العالمية في منطقة «تربل باي»، من بينها منتجع ومساكن «فورسيزونز أمالا» ومنتجع «سيكس سنسز أمالا»، إلى جانب «نادي يخوت أمالا» و«كوراليوم - مركز الحياة البحرية» الذي يجمع بين البحث العلمي والتجربة السياحية في الحفاظ على البيئة البحرية. ويخدم الوجهة مطار الوجه الدولي الذي طوّرته الشركة خدمةً لأهالي المنطقة وزوارها معاً، على بعد نحو 45 دقيقة بالمركبات الكهربائية و20 دقيقة بالطائرة المائية.

وتشهد وجهة «أمالا» خلال الأشهر المقبلة موجة افتتاحات متتالية تكتمل بها منطقة «تربل باي»؛ إذ تفتح ستة منتجعات عالمية أبوابها تباعاً، هي منتجع «كلينيك لابريري» الصحي، أمالا، ومنتجع «جاياسوم» الصحي، أمالا، ومنتجع «روزوود أمالا»، ومنتجع «إكوينوكس أمالا»، ومنتجع «ريتز كارلتون أمالا»، ومنتجع «ناموس أمالا»، إلى جانب المجموعة السكنية «ذا كوليكشن»؛ لترسّخ الوجهة مكانتها واحدةً من أكبر وجهات الاستشفاء الفاخر في العالم.

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الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
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الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لتسجيل عقد اللاعب عبدالرحمن غريب، رغم إعادة رفع العقد مجدداً عقب إتمام التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا.

وكانت إدارة النصر قد توصلت قبل نحو شهرين إلى اتفاق نهائي مع غريب لتجديد عقده، إلا أن استمرار القيود المالية المفروضة على النادي حال دون تسجيل العقد رسمياً حتى الآن، في ظل التشديد الرقابي على التزامات النادي المالية وعدم السماح له بإتمام عمليات التسجيل.

وبحسب المصادر، فإن الوضع ذاته ينطبق على الحارس راغد النجار، الذي اتفقت معه إدارة النصر على التوقيع، إلا أن تسجيل عقده لا يزال متوقفاً بسبب القيود الحالية، فيما تعمل الإدارة النصراوية على تقديم ضمانات وخطط مالية للجهات المعنية بهدف معالجة الإشكالات ورفع القيود المفروضة على النادي.

وفي ملف آخر، توقفت خلال الفترة الأخيرة مفاوضات النصر والفتح بشأن صفقة انتقال الحارس نواف العقيدي والمهاجم محمد مران إلى الفتح، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطيه والحارس عبدالهادي علوان إلى النصر ، فيما تسعى ادارة النصر للابقاء على حارسه نواف العقيدي لثلاث سنوات قادمة.

وأوضحت المصادر أن تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الرقابة المالية، والذي أعاق إتمام الصفقة خلال الفترة الماضية، فتح الباب أمام دخول نادي القادسية في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيمن سعيد باعطيه، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة النصر في الوقت ذاته إلى معالجة القيود المالية المفروضة عليها، بما يتيح لها إتمام الصفقات والاتفاقات التي أبرمتها مسبقاً، وفي مقدمتها تجديد عقد غريب والتعاقد مع النجار.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
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سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً للمباراة، وأنه سيدخلها بثقة بحثاً عن تقديم مستوى إيجابي.

وقال سوليناس خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الهلال فريق صعب، ويُعد من أفضل الأندية الآسيوية، كما يملك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، لكننا استعددنا للمباراة بصورة جيدة، واللاعبون قدموا عملاً مميزاً خلال التدريبات، وسنخوض اللقاء بكل ثقة».

وأشاد المدرب الإيطالي بعمل إدارة الفيصلي خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «نشكر الإدارة على جهودها في تأمين احتياجات الفريق خلال فترة قياسية، وما قامت به يُعد عملاً نموذجياً يُحسب لها».

وتابع: «نأمل أن نقدم مباراة جميلة تليق بسمعة الدوري السعودي، الذي أصبح يحتل مكانة متقدمة بين دوريات العالم».

وعن عدم نجاح الفيصلي تاريخياً في تحقيق الفوز على الهلال، شدد سوليناس على أنه لا ينظر إلى نتائج المواجهات السابقة، قائلاً: «لدينا معلومات كافية عن الهلال واستعددنا للمباراة جيداً. هناك اختلاف في الأهداف؛ الهلال ينافس على لقب الدوري، بينما نسعى نحن إلى التقدم نحو مناطق الوسط».

واختتم: «الهلال فريق صعب، لكنني لا أؤمن بعُقدة التاريخ، والنتيجة تبقى في علم الغيب. أعد جماهير الفيصلي بأن نقدم المستوى المأمول».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

أعلن نادي نيوم رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط السعودي فيصل الغامدي قادماً من نادي الاتحاد، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم صفوف نيوم بعناصر محلية، حيث يُعد الغامدي من أبرز لاعبي خط الوسط السعوديين، وسبق له تمثيل أندية الاتفاق والاتحاد، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع جينك البلجيكي.

ومن المنتظر أن يشكل الغامدي إضافة جديدة لخط وسط نيوم، لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرة على المستويين المحلي والدولي.

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