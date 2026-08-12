بايرن يقترب من تمديد تعاقده مع إيبرل

ذكر تقرير إعلامي، الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اقترب من تمديد تعاقده مع ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية.

وذكرت مجلة «بيلد» الأسبوعية في تقرير لها أن هيربرت هاينر،رئيس النادي، قال لإيبرل، إنه وافق على هذه الخطوة.

وكان يجب أن يوافق المجلس الإشرافي على الاتفاق، لا سيما وأن أعضاء المجلس الإشرافي هم من يتخذون القرار النهائي.

وينتهي عقد إيبرل منتصف 2027، وهو الوقت نفسه الذي ينتهي فيه عقد يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي للنادي، والذي يتوقع تمديد عقده أيضاً مع النادي.

وكان أولي هونيس، الرئيس الشرفي للنادي، أثنى مؤخراً على إيبرل بسبب تعامله المثالي في فترة الانتقالات.

وخلال فترة تحضيرات ما قبل الموسم، تعاقد بايرن مع المدافع الألماني ناثانيال براون من آينتراخت فرانكفورت وصانع الألعاب المغربي إسماعيل صيباري، مقابل نحو 50 مليون يورو (57.6 مليون دولار) لكل منهما.

بالإضافة إلى ذلك، حصل بايرن على 30 مليون يورو من بيع لاعبين كما أن هناك المزيد من اللاعبين الذين سيرحلون عن النادي.

وما زال النادي يخطط للانفصال على غواو بالينيا، وساشا بوي، وبريان زاراجوزا، الذين انتهت إعارتهم.