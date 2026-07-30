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الرياضة رياضة سعودية

السعودية تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة حتى 2029

الاتحاد الآسيوي منح السعودية استضافة الأدوار الإقصائية للنخبة لتميزها في الاستضافات السابقة (الاتحاد الآسيوي)
الاتحاد الآسيوي منح السعودية استضافة الأدوار الإقصائية للنخبة لتميزها في الاستضافات السابقة (الاتحاد الآسيوي)
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السعودية تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة حتى 2029

الاتحاد الآسيوي منح السعودية استضافة الأدوار الإقصائية للنخبة لتميزها في الاستضافات السابقة (الاتحاد الآسيوي)
الاتحاد الآسيوي منح السعودية استضافة الأدوار الإقصائية للنخبة لتميزها في الاستضافات السابقة (الاتحاد الآسيوي)

ثبت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حق الاتحاد السعودي لكرة القدم في استضافة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لثلاثة مواسم متتالية، تمتد من موسم 2026-2027 وحتى موسم 2028-2029، وذلك بعد النجاح التنظيمي الذي حققته المملكة في استضافة نسختي 2024-2025 و2025-2026.

وجاء القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي اعتمد بصورة دائمة حق السعودية في استضافة النهائيات، بعدما كان منحها هذا الحق بشكل مؤقت في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

كما صادق المكتب التنفيذي على حزمة من القرارات التنظيمية والاستضافية، كان أبرزها اعتماد اليابان رسمياً دولةً مستضيفة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، التي ستُقام بوصفها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028.

وجاء اختيار اليابان بعد عملية تنافسية تقدمت خلالها ملفات من الأردن وقرغيزستان وقطر وأوزبكستان، إلى جانب الإمارات التي انسحبت من سباق الاستضافة في وقت سابق من العام الحالي. وأوضح الاتحاد الآسيوي أن جميع الملفات النهائية استوفت الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة، غير أن اليابان نالت الأفضلية بفضل منشآتها الرياضية المتطورة، وانخفاض المخاطر التشغيلية، إلى جانب مراعاة مبدأ التنوع الجغرافي والتناوب في استضافة البطولات القارية الكبرى.

واعتمد المكتب التنفيذي أيضاً لائحة بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً - اليابان 2028، كما أقر إعادة تنظيم خريطة استضافة بطولات الفئات السنية بهدف الاستفادة المثلى من الموارد التنظيمية على مستوى القارة.

وبموجب هذه التعديلات، مُنح الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم حق استضافة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027، بينما أسند الاتحاد الآسيوي رسمياً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم استضافة النسخة التالية من البطولة عام 2029.

وأقر الاتحاد الآسيوي كذلك مجموعة من الإصلاحات الخاصة بمسابقات الأندية، إذ ستشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، اعتباراً من موسم 2026-2027، تعديلات على نظام مرحلة الدوري بما يتوافق مع مشاركة 32 فريقاً. وسيخوض كل فريق مباراتين أمام أندية كل مستوى من مستويات القرعة الأربعة، بعد اعتماد أربعة مستويات بدلاً من مستويين، بينما ستقام مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في التوقيت نفسه داخل منطقتي الشرق والغرب، لضمان أعلى درجات العدالة التنافسية.

كما اعتمد المكتب التنفيذي تعديلات على نظام التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاماً، تضمن منح الدول التي سبق لها استضافة البطولة فرصة المشاركة في التصفيات عندما لا تكون مستضيفة للنسخة التالية، في حين ستُحال أي دولة عضو تمتنع عن المشاركة أو تنسحب من البطولة إلى مرحلة التطوير في النسخة اللاحقة.

ولضمان اكتمال قائمة المنتخبات الـ32 في التصفيات، ستُمنح المقاعد الشاغرة لأعلى المنتخبات تصنيفاً من بين المنتخبات الهابطة إلى مرحلة التطوير في الدورة السابقة، بينما لن يتم تعويض أي منتخب ينسحب بعد الموعد النهائي الذي يحدده الاتحاد الآسيوي لتأكيد المشاركة.

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رياضة سعودية دوري أبطال آسيا السعودية

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