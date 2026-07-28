وكلاء ندياي يشجعون الهلال على تقديم عرض رسمي

تلقَّى نادي الهلال دفعة إيجابية في مساعيه للتعاقد مع المهاجم السنغالي إيليمان ندياي، بعدما أبدى وكلاء اللاعب ترحيبهم بفكرة انتقاله إلى النادي السعودي، وشجَّعوا إدارة الهلال على التَّقدُّم بعرض رسمي، وفقاً لمصادر شبكة «The Athletic».

وأكدت المصادر ذاتَّها أنَّ المفاوضات بين الهلال وإيفرتون لم تبدأ حتى الآن، رغم علم النادي الإنجليزي باهتمام الهلال بضم المهاجم السنغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت المصادر إلى أنَّ إيفرتون يتوقَّع طلب مبلغ مرتفع للتخلي عن مهاجمه، قد يكون قريباً من قيمة الصفقة التي دفعها برشلونة هذا الصيف لنيوكاسل يونايتد للتعاقد مع أنتوني جوردون، والبالغة 70 مليون جنيه إسترليني، في ظلِّ ارتباط ندياي بعقد يمتد لـ3 أعوام أخرى مع النادي الإنجليزي.

وتبلغ القيمة السوقية لندياي 55 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في القيم السوقية للاعبين. وخاض المهاجم السنغالي 71 مباراة بقميص إيفرتون، سجَّل خلالها 17 هدفاً، وصنع 3 أهداف.