عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
العالم العربي الخليج

لقاء تشاوري خليجي يناقش تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد

جانب من الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية دول الخليج عبر الاتصال المرئي الثلاثاء (العمانية)
جانب من الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية دول الخليج عبر الاتصال المرئي الثلاثاء (العمانية)
TT
TT

لقاء تشاوري خليجي يناقش تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد

جانب من الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية دول الخليج عبر الاتصال المرئي الثلاثاء (العمانية)
جانب من الاجتماع التشاوري بين وزراء خارجية دول الخليج عبر الاتصال المرئي الثلاثاء (العمانية)

بحث وزراء خارجية دول الخليج، خلال لقاء تشاوري عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، التطورات في المنطقة، ومستجدات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر، وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين.

وناقش اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقاً لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.وأكد الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.

ونشطت الدبلوماسية العمانية خلال الأيام الماضية لإعادة التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، وأرسلت السلطنة وفداً دبلوماسياً إلى طهران، الجمعة، حيث ناقش مع الجانب الإيراني الجهود المبذولة «لإنشاء آليات مناسبة لإدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات، وإنه يعتقد أن طهران تزداد «جدية»، وأضاف للصحافيين في المكتب البيضاوي: «نحن نجري محادثات معهم. أعتقد أنهم يزدادون جديةً يوماً بعد يوم - ربما لسبب واضح - لكننا نتحدث معهم حالياً».

ونقلت «رويترز» عن مصدر خليجي، ‌الثلاثاء، ​بأن ‌سلطنة عُمان ⁠قدمت ​مقترحاً لإيران ⁠بشأن آلية ⁠إقليمية مشتركة ‌لإدارة ‌مضيق ​هرمز ‌برسوم طوعية، منوهاً بأن ‌المقترح يحظى ⁠بدعم إقليمي.

مواضيع
أخبار الخليج الخليج حرب إيران الخليج العربي السعودية البحرين الإمارات سلطنة عمان قطر الكويت

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السيسي يشدد على رفض مصر التام المساس بسيادة الكويت

شمال افريقيا أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر بيان بالكويت في أبريل 2025 (كونا)

السيسي يشدد على رفض مصر التام المساس بسيادة الكويت

شدَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بسيادة الكويت، أو العبث بأمنها واستقرارها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي (الشرق الأوسط)
الخليج

السعودية والأردن يؤكدان على حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مستجدات أوضاع المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان (الشرق الأوسط)
الخليج

وزيرا خارجية السعودية وعُمان يبحثان تطورات المنطقة وأمن الملاحة بمضيق هرمز

بحث وزيرا خارجية السعودية وعمان، هاتفياً، الجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تضمنت الأعمال توثيق المواقع وإدراجها في سجل التراث العمراني وتركيب لوحات تعريفية تحمل رمزاً رقمياً (QR Code) (واس)
يوميات الشرق

السعودية: تسجيل 180 معلماً للتراث العمراني الحديث في الرياض

أنجزت «هيئة التراث»، في السعودية، أعمال تسجيل وترميز 180 معلماً للتراث العمراني الحديث في مدينة الرياض، ضمن جهودها الرامية إلى تسجيل التراث العمراني الحديث.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الدكتور فيصل المجفل خلال تسليمه نسخة من أوراق اعتماده لماتيو كارمونا (واس)
الخليج

السفير السعودي الجديد لدى فرنسا يسلم أوراق اعتماده

قدَّم الدكتور فيصل المجفل، السفير السعودي لدى فرنسا، الخميس، نسخة من أوراق اعتماده، لنائب مدير مراسم الدولة بوزارة الخارجية الفرنسية ماتيو كارمونا.

«الشرق الأوسط» (باريس)