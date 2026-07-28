السعودية والأردن يؤكدان على حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التشديد على حماية حرية الملاحة البحرية، وضمان انسيابها وفق أحكام القانون الدولي.

كما أكد الجانبان رفض الاعتداءات الإيرانية والأنشطة الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق، وما تمثله من تهديد لأمن السعودية ودول المنطقة، مشددَين على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية.