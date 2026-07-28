عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
العالم العربي الخليج

السعودية والأردن يؤكدان على حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودية والأردن يؤكدان على حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي (الشرق الأوسط)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التشديد على حماية حرية الملاحة البحرية، وضمان انسيابها وفق أحكام القانون الدولي.

كما أكد الجانبان رفض الاعتداءات الإيرانية والأنشطة الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق، وما تمثله من تهديد لأمن السعودية ودول المنطقة، مشددَين على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية.

مواضيع
أخبار الخليج السعودية الأردن

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وعُمان يبحثان تطورات المنطقة وأمن الملاحة بمضيق هرمز

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وعُمان يبحثان تطورات المنطقة وأمن الملاحة بمضيق هرمز

بحث وزيرا خارجية السعودية وعمان، هاتفياً، الجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق تضمنت الأعمال توثيق المواقع وإدراجها في سجل التراث العمراني وتركيب لوحات تعريفية تحمل رمزاً رقمياً (QR Code) (واس)
يوميات الشرق

السعودية: تسجيل 180 معلماً للتراث العمراني الحديث في الرياض

أنجزت «هيئة التراث»، في السعودية، أعمال تسجيل وترميز 180 معلماً للتراث العمراني الحديث في مدينة الرياض، ضمن جهودها الرامية إلى تسجيل التراث العمراني الحديث.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الدكتور فيصل المجفل خلال تسليمه نسخة من أوراق اعتماده لماتيو كارمونا (واس)
الخليج

السفير السعودي الجديد لدى فرنسا يسلم أوراق اعتماده

قدَّم الدكتور فيصل المجفل، السفير السعودي لدى فرنسا، الخميس، نسخة من أوراق اعتماده، لنائب مدير مراسم الدولة بوزارة الخارجية الفرنسية ماتيو كارمونا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج أنطونيو غوتيريش مستقبلاً جاسم البديوي في نيويورك الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
الخليج

غوتيريش والبديوي يبحثان مستجدات المنطقة وتأثيراتها الإقليمية والدولية

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، مستجدات المنطقة، وتأثيرها على الأمن والاقتصاد الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الخليج جانب من اجتماع وزاري خليجي أردني سابق في مكة المكرمة (مجلس التعاون)
الخليج

موقف خليجي أردني مشترك يدين عدوان إيران ووكلائها

أعربت دول الخليج والأردن، الخميس، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة هجمات إيران ووكلائها على أراضيها، مُرحِّبة بقرار حكومة العراق حصر السلاح في يد الدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)