غوتيريش والبديوي يبحثان مستجدات المنطقة وتأثيراتها الإقليمية والدولية

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، آخر المستجدات في المنطقة، وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال غوتيريش للبديوي، على هامش المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك الأميركية، يوم الأربعاء.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اللقاء، عن تجديد تضامنه مع دول الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية، وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار.

وقال البديوي إن الهجمات الإيرانية الغادرة ضد دول الخليج واستهدافها للبنى التحتية وبشكل ممنهج، يؤكدان رغبة طهران في زعزعة الأمن والاستقرار، وتقويض جهود السلام.

وشدَّد أمين عام مجلس التعاون الخليجي على أهمية وضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، فضلاً عن سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الخليجي والأمم المتحدة.​