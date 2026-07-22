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العالم العربي

الدفاعات البحرينية تعترض وتدمر هجمات إيرانية استهدفت مدنيين

العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
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الدفاعات البحرينية تعترض وتدمر هجمات إيرانية استهدفت مدنيين

العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأربعاء، أن إيران تواصل ما وصفته بـ«نهجها العدائي الممنهج» من خلال اعتداءات استهدفت المدنيين في المملكة، مؤكدة أن قواتها المسلحة تصدت لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية.

وقالت القيادة العامة إن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت، الأربعاء، عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشددة على أن القوات المسلحة تتمتع بـ«إرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية» لحماية المملكة.

وأكدت أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن البحرين.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تنتج عن الاعتداءات الإيرانية، مع ضرورة الإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة.

كما أوضحت أن وحدة هندسة الميدان الملكية على جاهزية كاملة للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

وشددت القيادة العامة على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

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