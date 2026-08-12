عروض «القومي للمسرح» «تفي بالوعود» وتتطلّع لـ«التحسينات»

شهد حفل ختام الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري إشادة واسعة بالعروض المشاركة، التي بلغ عددها 35 عرضاً، غلب عليها الطابع الشبابي، وتنوعت موضوعاتها بين إنصاف المرأة، وفضح الجوانب المظلمة في النفس الإنسانية، وتسليط الضوء على تناقضات المجتمع، واستكشاف قضايا الهوية والذاكرة، في دورة رأى مراقبون للشأن المسرحي أنها «أوفت بالوعود».
في المقابل، كشف المخرج خالد جلال، رئيس لجنة التحكيم، عن أن «الأعمال المقتبسة أو المستوحاة من نصوص أجنبية استحوذت على نحو 66 في المائة من إجمالي العروض»، مشيراً إلى أن «أولى توصيات اللجنة جاءت لتحض شباب الفنانين على تحسين نوعية أعمالهم، من خلال تقديم عروض مصرية أصيلة عبر الاعتماد على قصص محلية مستوحاة من الواقع، والاستعانة بالأعمال الفائزة بمسابقات التأليف في هذا السياق».
كما شدد جلال على أهمية «العناية باللغة العربية وسلامة النطق»، مع طرح مقترح لزيادة عدد الجوائز، مؤكداً أن «المستوى الفني العام للعروض المشاركة جاء هذه الدورة مميزاً للغاية».
وحصد عرض «متولي وشفيقة» للمخرج أمير اليماني جوائز «أفضل عرض مسرحي أول» و«أفضل إخراج» و«أفضل أداء حركي» لأحمد مانو، و«أفضل تصميم ديكور» لمحمد سعد مناصفة مع فادي فوكيه عن «سما».
ويُعيد العمل النظر في حادثة شهيرة جرت وقائعها بصعيد مصر عام 1860، حسب مؤرخين، بإحدى قرى مدينة جرجا بمحافظة سوهاج (500 كيلومتر جنوب القاهرة)، وفيها يقتل «متولي» شقيقته «شفيقة» بسبب تورطها في العمل فتاةَ ليل، بعد أن أحبت أحد الأثرياء الذي أوهمها بالزواج وحرّضها على الهروب معه ثم تخلى عنها ودفع بها إلى هذا الطريق.
ويطرح العرض رؤية مختلفة عبر الخيال؛ حيث يظهر «متولي» في العرض وهو يعاني الندم إزاء ما اقترفته يداه، وعلى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أن شقيقته كانت ضحية شخص انتهازي تلاعب بمشاعرها وخان ثقتها.
وعدّ الناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا مهمة لجنة التحكيم التي شارك في عضويتها بهذه الدورة «صعبة وتنطوي على تحدٍّ لافت بسبب كثرة وجود عروض تبدو جيدة ومبشرة إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن «الحيادية والنزاهة والانحياز إلى ما هو أصيل ومختلف كانت المعايير التي حكمت عمل اللجنة».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العروض المتسابقة تُمثل خريطة المسرح المصري بكل روافده، وتعكس رغبة حقيقية لدى صناعها في تطوير هذا الفن ليكون أكثر صدقاً وثراءً وتعبيراً عن واقعنا».
وكان لافتاً تكرار منح جوائز المهرجان مناصفة لعدد كبير من الفائزين، مثل «أفضل ممثلة صاعدة» لسارة جميل عن «دائرة الطباشير القوقازية»، وصوفيا هلال عن «أوليفر العرب»، و«أفضل دور أول نساء» لمروة عبد المنعم عن «سما» وهبة الكومي عن «يا ناسيني»، و«أفضل مخرج صاعد» لمحمد عادل يوسف عن «منظمة اليونيسكو» ومحمد الحضري عن «سابع سما»، و«أفضل تصميم إضاءة» لمحمود جرستي عن «البوسطجي» وأبو بكر الشريف عن «سما».
وأوضح أبو العلا أن «لجنة التحكيم اتخذت قراراً أثناء المناقشات التي كانت تجري بين أعضائها بشكل يومي بأن تكون الجوائز في العناصر المتميزة مناصفة، بهدف تحقيق العدالة، وحتى لا يُظلم أحد يستحق المؤازرة، خصوصاً حين يكون ما قدمه حقيقياً ومتميزاً».
وأشار الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، إلى أن «تحقيق اللامركزية الثقافية يُمثل أحد المحاور الأساسية التي يعمل عليها المهرجان القومي للمسرح المصري، من خلال عدم اقتصار العروض على القاهرة»، موضحاً أن «المحافظات والأقاليم ظلّت لسنوات تعاني محدودية حضورها في المشهد الثقافي والفني مقارنة بالعاصمة».
ولفت، في كلمته بحفل الختام، إلى أن «المهرجان بدأ بالفعل ترجمة هذا التوجه إلى خطوات ملموسة، عبر تنظيم جانب من فعالياته في مدن المنصورة وبورسعيد وطنطا وأسيوط بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحراك المسرحي».
وفيما يُشبه «النقد الذاتي»، قال أحمد عبد الرازق أبو العلا إنه ناقش مع محمد رياض عدداً من الملاحظات والتوصيات التي يمكن الأخذ بها في الدورات المقبلة من المهرجان.
ولفت إلى أن «من بين تلك الملاحظات تحديد المعايير التي تتم بها عملية اختيار المكرمين، وضرورة تمثيل كل عناصر العرض المسرحي فيها، مثل الإخراج والديكور والموسيقى والإضاءة والأزياء دون انحياز للممثل فقط».