منها دعم صحة القلب والأمعاء... 6 فوائد صحية للعسل

عندما تريد مُحلياً لا يدمر أهدافك الصحية، ابحث عن العسل. وفي حين أن هذا المُحلي الطبيعي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، فإنه يحتوي على مضادات الأكسدة وغيرها من المركبات النشطة بيولوجياً التي قد توفر العديد من الفوائد الصحية، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية.
فما هي الفوائد الصحية للعسل؟
يوفر مضادات الأكسدة
خصائص العسل العلاجية تأتي إلى حد كبير من محتواه المضاد للأكسدة. في جسمك، تعمل مضادات الأكسدة على مكافحة الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يلحق الضرر بالخلايا ويساهم في الالتهاب المزمن.
التحكم في نسبة السكر في الدم
يحتوي العسل على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل من السكر، لذلك لا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بسرعة. يمكن للعسل أيضاً أن يعزز حساسية الأنسولين، مما يسمح لجسمك باستخدام هرمون الأنسولين بشكل أكثر فعالية.
وتنبع فوائد العسل المحتملة لسكر الدم من مزيجه الفريد من السكريات. يحتوي العسل على نسبة عالية من الفركتوز، وهو سكر طبيعي يسبب ارتفاعاً أقل في نسبة السكر في الدم مقارنة بالجلوكوز.
يحسن صحة القلب
تشير بعض الأبحاث إلى أن العسل قد يساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL). وعندما تكون مستوياتها مرتفعة جداً، يمكن أن تساهم هذه المواد الدهنية في تراكم الترسبات في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
قد يساعد في التئام الجروح
قد يساعد العسل الطبي في شفاء عدة أنواع من الجروح، بما في ذلك الحروق والخدوش والجروح الجراحية. وقد يكون هذا بسبب الخصائص المضادة للميكروبات في مضادات الأكسدة والإنزيمات والفيتامينات الموجودة في العسل.
يلطف السعال
يمكن أن تكون ملعقة من العسل بمثابة علاج طبيعي للسعال والتهاب الحلق.
يدعم صحة الأمعاء
يحتوي العسل على خصائص البريبايوتكس. والبريبايوتكس هي ألياف غذائية غير قابلة للهضم، تعمل كغذاء أساسي لتغذية وتحفيز نمو البكتيريا النافعة (البروبيوتيك) في الأمعاء، مما يحسن صحة الجهاز الهضمي.