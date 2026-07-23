القهوة أم مشروبات الطاقة... أيهما يشكل خطراً أكبر على القلب؟

في وقت يستهلك فيه ملايين الأشخاص القهوة ومشروبات الطاقة يومياً للحصول على دفعة من النشاط والتركيز، يثار باستمرار الجدل حول تأثير الكافيين في صحة القلب. وبينما تُعد القهوة من أكثر المشروبات شيوعاً في العالم، تحذر الأبحاث من أن مصادر الكافيين عالية التركيز، مثل مشروبات الطاقة، قد تحمل مخاطر مختلفة تماماً. وفي هذا السياق، كشفت دراسة علمية جديدة عن التأثير الحقيقي لكل منهما على صحة القلب لدى البالغين.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جمعية القلب الأميركية، أن الكافيين، وهو أكثر المنبهات استخداماً في العالم، يُعد آمناً لمعظم البالغين عند تناوله بجرعات تصل إلى 400 ملغ يومياً، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وأشار التحليل العلمي، الذي نُشر في مجلات جمعية القلب الأميركية، إلى أن معظم البالغين يمكنهم تناول ما يصل إلى خمسة أكواب من القهوة السوداء العادية المحتوية على الكافيين، سعة كل منها 240 مل، يومياً بأمان.

ووفقاً للدراسة، قد يرتبط هذا المستوى من استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة الدماغية وفشل القلب، لدى بعض البالغين.

وقال غريغوري ماركوس، رئيس مجموعة إعداد البيان العلمي التطوعي، إن الكافيين الموجود في القهوة يمثل جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لملايين الأشخاص، مضيفاً: «تشير مراجعتنا لأحدث الأبحاث إلى أن تناول ما يصل إلى 400 ملغ من الكافيين يومياً، أي ما يعادل نحو خمسة أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين من دون إضافة سكريات أو مواد مضافة، يُعد آمناً لمعظم البالغين ولا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».

وفي المقابل، حذَّر الباحثون من أن استهلاك كميات كبيرة من الكافيين قد ينطوي على مخاطر أكبر، لا سيما عند الحصول عليه من مصادر عالية التركيز، مثل مشروبات الطاقة، التي قد تحتوي على ثلاثة إلى أربعة أضعاف كمية الكافيين الموجودة في القهوة العادية.

وأضاف ماركوس: «الجرعات المرتفعة من الكافيين، كتلك الموجودة في مشروبات الطاقة، بما في ذلك المشروبات المركزة، قد تُلحق أضراراً بالقلب، ولذلك ينبغي تجنبها».

وأوضح الباحثون أن كوب القهوة العادي يحتوي على ما بين 9.5 و20.6 ملغ من الكافيين لكل أونصة سائلة، في حين تحتوي بعض مشروبات الطاقة على ما بين 40 و69 ملغ من الكافيين لكل أونصة سائلة، وهو ما يفسر ارتفاع كمية الكافيين التي يحصل عليها المستهلك عند تناولها.

وعند دخول الكافيين إلى الجسم، يتولى الكبد استقلابه، ويصل تركيزه إلى ذروته خلال نحو ساعة. وخلال هذه الفترة قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، وتسارع معدل ضربات القلب، وارتفاع مستوى السكر في الدم، إلى جانب زيادة اليقظة والانتباه.

كما أظهرت البيانات الصحية للمشاركين أن تناول ما بين كوب وثلاثة أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو أحد اضطرابات نظم القلب الذي يزيد من احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية، كما لم يرتبط بزيادة خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب بشكل عام.

في المقابل، كشفت الدراسة أن الجرعات المرتفعة جداً من الكافيين، مثل تلك الموجودة في مشروبات الطاقة والمشروبات المركزة، ارتبطت بحدوث اضطرابات في نظم القلب حتى لدى أشخاص يُعدون في الأصل منخفضي الخطورة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.